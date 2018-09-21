Еще один рабочий погиб на шахте «Южуралзолота»

На шахте в Челябинской области произошло второе смертельное ЧП за неделю.

Как сообщили «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня, 21 сентября, в шахте «Центральная» ОА «Южуралзолото Группа Компаний» (Пласт) обнаружено тело 30-летнего горнорабочего.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов.

По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 19 сентября на этой же шахте произошло обрушение породы. Под завалами погиб рабочий. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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