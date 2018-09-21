После гибели рабочего на шахте «Южуралзолота» завели уголовное дело

По факту гибели рабочего на шахте депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова завели уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 19 сентября во второй половине дня.

Сообщение о ЧП на шахте «Центральная», принадлежащей ГК «Южуралзолото» и расположенной на территории Пластовского района, поступило в 17:55.

В шахте произошло обрушение породы. На момент аварии там находилось два человека. Один из рабочих под завалами погиб.

«По результатам процессуальной проверки, проведенной по данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Отметим, в группе компаний «Южуралзолото», принадлежащей депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, за последние три года погибли, по меньшей мере, пять человек. При этом среди причин трагедий назывались как нарушение трудовой дисциплины самими рабочими, так и нарушения техники безопасности, допущенные руководством.

Однако это и другие нюансы биографии олигарха не помешали ему получить звание почетного гражданина Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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