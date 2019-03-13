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Среда, 13 марта 2019, 18:21 мск

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На предприятии олигарха Струкова остановили несколько объектов – слишком опасны

На шахте «Центральная», принадлежащей компании «Южуралзолото» олигарха и депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова остановили работу нескольких объектов.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале в шахту рухнул электровоз. После этого «Центральную» обследовали специалисты управления Ростехнадзора по Челябинской области. Они обнаружили, что ствол шахты, шахтный парашют и клеть находятся в аварийном состоянии. Объекты должны были остановить до устранения нарушений, но они продолжили работу.

Поэтому Ростехнадзор обратился в суд, и тот вынес решение об остановке деятельности перечисленных объектов на 90 суток.

Напомним, в сентябре 2018 года на шахте «Центральная» погибли двое рабочих. В июле там вспыхнул пожар. В апреле 2017 года произошел обвал породы, погибли два человека. Еще одна трагедия произошла в декабре 2016 года, в ноябре 2015 во время обвала горной выработки убило двух проходчиков, аналогичная трагедия произошла и в июне 2016-го – тогда погиб один человек.

Осенью 2018 года Струкову присвоили звание «Почетный гражданин Челябинской области».

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