В шахту группы компаний «Южуралзолото» рухнул тепловоз (ВИДЕО)

В Пласте на шахте «Центральная», принадлежащей группе компаний «Южуралзолото» (АО «ЮГК») тепловоз рухнул в ствол шахты.

По информации telegram-канала 112, машиниста в кабине не было, при падении электровоза никто не пострадал. Других подробностей пока нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЮГК (владелец – депутат Законодательного собрания Челябинской области, руководитель комитета по экологии Константин Струков) периодически попадает в сводки происшествий. Так, в сентябре 2018 года в течение недели в шахте «Центральная» погибли двое рабочих.

Челябинская область, Павел Зварзин

Челябинская область. Другие новости 06.02.19

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