На шахте южноуральского олигарха вспыхнул пожар

Полсотни шахтеров эвакуировали из-за возгорания на шахте в Пласте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на шахте «Центральная» в Пласте, принадлежащей группе компаний «Южуралзолото» (собственник – депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков).

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в одном из подсобных помещений шахты тлели доски. В результате на поверхность были эвакуированы 48 шахтеров.

Как уточнили в ведомстве, задымление было ликвидировано в течение нескольких минут. На производственном процессе инцидент не отразился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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