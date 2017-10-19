Названы причины гибели горняков под завалами шахты в Пласте

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору завершила расследование ЧП на шахте «Центральная».

Как уже сообщал «Новый День», обвал породы в южноуральской шахте на глубине 700 метров произошел в ночь на 23 апреля 2017 года. В момент происшествия в шахте находились 166 горняков, 163 человека удалось поднять на поверхность.

Два шахтера погибли под завалами, еще одного, с тяжелыми травмами, удалось спасти.

По факту гибели горняков Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

По решению суда горные работы в шести блоках золотодобывающей шахты были приостановлены на 90 суток.

Специалисты Ростехнадзора выявили сразу несколько причин смертельного обрушения в шахте ГК «Южуралзолото».

Так, ведение очистных работ в подэтажном штреке №3 блока №4 проводилось без крепи на участке штрека протяженностью 6 метров. Кроме того, работы велись в параллельных жилах, расположенных на расстоянии всего 18-20 метров друг от друга. Это, в свою очередь, привело к увеличению концентрации давления горных пород на стенки выработок на 15-20%.

Также, по мнению специалистов, к гибели шахтеров привела неудовлетворительная организация работ и недостаточный производственный контроль за соблюдением требований безопасности. На предприятии отсутствует служба прогноза и предупреждения горных ударов.

Еще одной причиной ЧП явилось и нарушение трудовой дисциплины самими рабочими.

«Первый проходчик нарушил положение о нарядной системе АО «ЮГК», самовольно оставил рабочее место, без сообщения сменному горному мастеру и находился в состоянии алкогольного опьянения (при судебно-химическом исследовании в крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6 %)», – заявили в ведомстве. Второй проходчик также нарушил трудовую дисциплину, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Третий шахтер покинул рабочее место, не сообщив об этом горному мастеру.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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