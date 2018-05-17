Доходы южноуральских депутатов в 277 раз превышают доходы их избирателей

Челябинская область вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем доходов депутатов.

Парламент каждого региона устанавливает, какое число депутатов будет работать на профессиональной постоянной основе – они получают зарплату из бюджета и не имеют права заниматься бизнесом. Как правило, в парламентах регионов есть депутаты, которые имеют мандат, однако работают без отрыва от своей основной деятельности. Поэтому оказывается, что все богатейшие депутаты являются также бизнесменами – они владеют крупными компаниями в разных отраслях экономики и нередко входят в профильные комитеты местных парламентов, отмечает РБК.​

Самый высокий «среднедушевой» доход по итогам 2017 года зафиксирован в заксобрании Камчатского края – 121,3 млн рублей. На второй строчке Магаданская область, где средний доход депутатов составил 85,8 млн рублей. Челябинская область на третьем месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний годовой доход южноуральского парламентария – 76,5 млн рублей.

А вот в «личном зачете» Челябинская область вышла на первое место: самый высокий среди российских регионалов доход – 3,37 млрд рублей задекларировал Константин Струков. Напомним, президент УК «Южуралзолото Группа компаний» и член совета директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» занимает 59 строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018», его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов.

При этом, отмечает РБК, в 2016 году Струков свой доход не декларировал, хотя избрался в сентябре 2015 и как депутат был обязан представить декларацию. В Законодательном собрании Челябинской области на запрос издания о причинах, по которым в декларации депутатов парламента за 2016 год нет сведений о доходах Струкова, не ответили.

Добавим, что в 2015 году Струков официально заработал 156,9 млн рублей, в 2014 году его задекларированный доход составил 247,7 млн.

Лидирует Челябинская область и соотношению доходов жителей и депутатов: этот показатель на Южном Урале равен 277: среднестатистический южноуралец получал в 2017 году 23 тысячи 103 рубля в месяц, а региональный депутат – 6,4 млн.

Любопытно, что 4 место в списке регионов с самыми богатыми депутатами занимает Курганская область, где доход среднестатистического парламентария составил 60,4 млн (разница в доходах между народом и его избранникам в 238 раз). Замыкает пятерку Еврейская автономная область – 59,6 миллиона рублей.

Самые бедные депутаты в Ингушетии (1 млн руб), Калмыкии (1,3 млн руб), Карачаево-Черкесии (1,6 млн руб). В целом 69 региональных депутатов заявили о доходах ниже прожиточного минимума.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.05.18

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