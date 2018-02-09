РАН: Заполнение Коркинского разреза «хвостами» Томинского ГОКа грозит экологической катастрофой

Российская академия наук раскритиковала проект «рекультивации» Коркинского разреза, разработанный по заказу РМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта по рекультивации Коркинского карьера с использованием отработанных «хвостов» обогащения Томинского ГОКа может привести к необратимым геоэкологическим последствиям. Такой вывод содержится в полученных Челябинским Домом ученых от Российской академии наук «Предварительных замечаниях к ОВОСу (оценки воздействия на окружающую среду) на «Проект рекультивации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» (ООО «Научно-технический центр – Геотехнология»)», подписанных старшим научным сотрудником Объединенного института высоких температур РАН, горным инженером-геологом, кандидатом геолого-минералогических наук Гелием Мелентьевым.

«Главным фактором химической агрессивности среды в карьере, помимо известной минерализации угля, будет являться «закладочный материал», то есть обогатительная пульпа обогатительной фабрики медно-сульфидного ГОКа. Однако в ОВОСе отсутствуют какие-либо данные о химическом составе как твердой, так и водной составляющих пульпы, хотя таких данных для подобных ГОКов Урала опубликовано достаточно, – отмечено в документе. – Пример обводнения отработанного Дегтярского рудника свидетельствует о том, что геоэкологические последствия планируемой «рекультивации» даже на рельефе будут сопоставимы в течении десятков лет с «пейзажем» Карабаша».

Более того, неизбежно химически агрессивное воздействие планируемого заполнения Коркинского разреза на всю гидроэкосистему района, включая реки Чумляк и Каменка вплоть до реки Миасс, предостерегает ученый. «Более чем странным представляется утверждение авторов ОВОС, что водная фаза пульпы будет представлять собой «пресные мягкие воды с нейтральной реакцией, практически питьевые». Как правило, водные сбросы уральских сульфидных ГОКов характеризуются повышенной кислотностью и повышенными содержаниями меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и ртути, то есть целого комплекса экологически лимитируемых микрокомпонентов. Авторы ОВОС обрекают местное население Коркинского района на многолетнее проживание в неблагоприятной эколого-геохимической обстановке, которая обусловит развитие эндемической микроэлементозной заболеваемости», – делает вывод Гелий Мелентьев.

Кроме того, реализация проекта только усугубит состояние карьера. «Недопустимо длительный срок заполнения разреза пульпой интенсифицирует оползневые явления за счет химического взаимодействия по схеме «сульфиды – сульфаты – серная кислота», – предупреждает эксперт.

В итоге ученый делает неутешительный для проекта вывод: «В целом, объект ОВОС представляется способным обусловить формирование геоэкологической катастрофы с необратимыми последствиями».

Челябинск, Виктор Елисеев

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