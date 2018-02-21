До выборов президента осталось 25 дней: губернатор отказал южноуральцам в праве на митинги

Губернатор Борис Дубровский отказал южноуральцам в конституционном праве на митинги и потребовал исполнить «гражданский долг» избирателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционное послание Законодательному собранию Челябинской области глава региона начал с прямого противопоставления областных властей экологическим движениям Челябинска, выступающим против строительства Томинского ГОКа. Конечно, вслух не были названы ни Русская медная компания, пытающаяся всеми правдами и неправдами построить опасное производство в десятке километров от Челябинска, ни движение «Стоп ГОК», выступающее против посягательства зарубежной компании на экологические права жителей Челябинской области.

Однако и те, и другие в выступлении губернатора «считывались» без труда. «Сегодня во всем мире продолжается поиск принципов так называемого устойчивого развития, – издалека начал г-н Дубровский. – Экономическое развитие необходимо для удовлетворения постоянно растущих потребностей людей. Современное состояние технологий требует вовлечения природных ресурсов в оборот». Собственно, после такого начала все дальнейшие рассуждения губернатора о необходимости развития в области цифровой экономики, промышленного Интернета, и так далее и тому подобное выглядели не чем иным, как обычной кухонной болтовней. Потому что все прекрасно понимают: либо нужно встраиваться в пятый технологический уклад, либо по старинке разрабатывать открытым способом месторождения, располагающиеся в десятке километров от города-миллионника и единственного источника питьевой воды для всей Челябинской агломерации.

Конечно, отдавая дань успешно проваленному в Челябинской области Году экологии, южноуральский губернатор не мог не сказать о концепции устойчивого развития. «Принцип устойчивости определяет, что это (видимо, добыча медной руды открытым способом – прим НД) не должно наносить ущерб будущим поколениям, – продолжил Борис Дубровский. – И поиск достижения такого состояния цивилизации, конечно, необходим. Почему я говорю это с этой трибуны? Потому что глубоко убежден: вопросы подобного глобального масштаба должны решаться на стыке фундаментальной и прикладной науки профессиональными инструментами. Региональные сценарии устойчивого развития Челябинской области также являются предметом поиска и дискуссии. И это правильно. И для этого у нас есть вполне рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога. Прежде всего, это Общественная палата Челябинской области. На митингах никогда не будут найдены ответы на эти вопросы».

Таким образом, губернатор фактически отказал жителям Челябинской области в праве на митинги. А заодно дал понять, что мнение рядовых южноуральцев относительно дальнейшего развития промышленности в регионе учитываться не будет. Ведь все должны решать «профессиональные инструменты», а не несведущие, по мнению областных чиновников, жители области. И решать не на митингах, а на площадке Общественной палаты Челябинской области, превратившейся с первой же встречи рабочей группы по проблемам Томинского ГОКа в рупор Русской медной компании, о чем не устают повторять эко-активисты.

Об этом, напомним, на воскресном митинге заявила и Надежда Вертяховская – к слову, не только активистка движения «Стоп ГОК», но и химик-технолог, то есть представительница той самой прикладной науки, «профессиональными инструментами» которой и необходимо, по мнению главы региона, решать глобальные вопросы устойчивого развития. Впрочем, пренебрежение ее мнением в угоду коммерсантам из РМК не удивительно. Ведь на прошедшем не так давно открытом заседании Совета Челябинского Дома ученых представители не только прикладной, но и фундаментальной науки вполне определенно заявили: областные власти игнорируют мнение научного сообщества по важнейшим вопросам развития региона, а все попытки включить представителей науки в состав Общественной палаты Челябинской области заканчиваются безрезультатно.

Но почему вдруг у Бориса Дубровского вызывает такой протест митинговая активность южноуральцев? Все очень просто. Митинги, видите ли, «наносят имиджевые потери нашему региону». Но не только в этом обвинил губернатор экологических активистов. «Заметны, четко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона у молодежи», – раскрыл глава региона «гнусную сущность» экологов. «К счастью, это не удается, – выразил свою уверенность глава Южного Урала. – Челябинская область по-прежнему остается регионом, привлекательным для инвестиций и людей». Видимо, поэтому интернет-опрос, проведенный активистами другой экологической организации («Челябинск, дыши») в одной из социальных сетей, показал, что 60% горожан не исключают своего переезда из Челябинска в другой город, за пределами региона, а еще 19% не думают об этом просто потому, что не могут себе этого позволить. Но и они готовы уехать, если такая возможность появится. Не все хорошо и с настроением молодежи. Так, экс-губернатор Николай Сандаков на презентации группы «Челябинск, дыши» рассказал, что узнал от знакомых, как 12 друзей-старшеклассников активно ищут вуз для поступления в других регионах России. Потому что в Челябинске оставаться не хотят, но и расставаться друг с другом – тоже.

Однако г-н Дубровский считает это домыслами. И продолжает разить «клеветников». «Вопреки домыслам, население Челябинска не уменьшилось, а, напротив, растет, – чеканно произнес губернатор. – Только за прошлый год челябинцев стало больше на 3 тысячи 403 человека, из них 1 тысяча 123 – за счет естественного роста, и 2 тысячи 280 человек сюда приехали жить и работать. Потому что верят в развитие Челябинска». Но так ли уж важна вера? Ведь в дальнейшем глава региона отметил, к примеру, что в 2017 году удалось несколько сгладить напряженность на рынке труда в моногородах. А ведь новых производств там не появилось. Выходит, работоспособное население просто уезжает из моногородов. В том числе, и в Челябинск.

Вообще же, спичрайтеры, готовившие послание губернатора, оказали ему подобными данными медвежью услугу. Потому как на фоне могучего «собирателя народов» мэра Челябинска Евгения Тефтелева сам г-н Дубровский выглядит крайне бледно. Ведь, если верить данным Челябинскстата, народ-то из Челябинской области бегом бежит. Так, если в январе-ноябре 2016 года из региона выехало 3 тысячи 790 человек, то за тот же период 2017-го – уже 6 тысяч 722 человека. Теряет Южный Урал привлекательность и в глазах жителей ближнего зарубежья: за 11 месяцев 2016 года в регионе остались жить 6 тысяч 510 выходцев из республик бывшего Советского Союза, а за тот же период 2017-го – всего 3 тысячи 198 человек. Что касается представителей дальнего зарубежья, то здесь мы можем отметить чистую убыль: минус 120 человек в январе-ноябре 2016 года и минус 210 за 11 месяцев 2017-го. Нельзя не заметить четкую корреляцию данных: во всех случаях речь идет об удвоении – примерно вдвое увеличилось число уезжающих из Челябинской области южноуральцев, и жителей дальнего зарубежья (а это значит, что регион покидают иностранные специалисты), и примерно вдвое сократилось число приехавших в области «жить и работать» выходцев из бывших советских республик. Если же в Челябинске число жителей, действительно, растет, то картина по остальной области становится и вовсе удручающей.

Что касается привлекательности региона для инвестиций, то в 2017 году в Челябинской области не было открыто ни одного производства на средства, пришедшие из других регионов, а тем более из-за рубежа. Да и сам Борис Дубровский как инвестор не очень доверяет Южному Уралу. Иначе бы не прибегал в 2014 году к услугам зарегистрированной в Панаме компании Spaceship Consulting S.A., о чем писала в прошлом году «Новая газета» на волне скандала вокруг ставшего достоянием СМИ «панамского списка».

Впрочем, кое-что южноуральский губернатор все-таки готов доверить рядовым южноуральцам. А именно – повышение явки на выборах президента. «Быть избирателем – основополагающее конституционное право гражданина», – проникновенным голосом закончил Борис Дубровский свое обращение, видимо, начисто забыв, что право на свободу собраний (митингов) и право на благоприятную окружающую среду также являются основополагающими и конституционными.

«Люди во всех странах веками боролись за всеобщее избирательное право, – продолжал уговаривать жителей области глава региона. – Порой жертвуя личным благополучием и даже жизнью». Точно также люди «во всех странах веками» боролись и за право свободного участия в митингах, а последние 50 лет бьются за экологию. Наивно (если следовать словам г-на Дубровского) надеясь быть услышанными действующей властью и повлиять на решение насущных вопросов. Но – нет, уверяет губернатор: таким манером вопросы не решить.

То ли дело – выборы, уверен Борис Дубровский. Правда, глава региона пока не определился до конца: избирать – это все-таки право или «гражданский долг». Или «гражданским долгом» является поход на избирательные участки именно 18 марта 2017 года? Иначе зачем бы г-ну Дубровскому настойчиво уговаривать, а потом и требовать: «Это право нужно ценить и дорожить возможностью реализовать его открыто и достойно. Не пренебрегайте этим правом. 18 марта придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Выполнив свой гражданский долг, вы сформируете стратегию развития Российской Федерации на ближайшие годы». На свои собственные выборы он столь же активно народ не зазывал.

С чем связана такая настойчивость? По всей видимости, с беспокойством областного правительства, боязнью разочаровать Москву. «Вам известна степень внимания и доверия к Челябинской области со стороны федеральных органов государственной власти, – подвел итог своему лирико-гражданскому выступлению глава Южного Урала. – Именно поэтому мы должны показать достойный результат участия в выборах президента Российской Федерации. Доказать, что Южный Урал вновь не подвел Россию».

Конечно, между вводным «наездом» на митингующих эко-активистов и пламенным призывом «прийти и сделать свой выбор» следовал отчет о «достижениях» Челябинской области в 2017 году и планах на начавшийся 2018-й. О глубине этого отчета можно судить по тому, как быстро на него отреагировали: не прошло и часа после заключительных слов губернатора, а пресса уже получила пространный комментарий по поводу послания за подписью председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина. Видимо, для глубоко анализа речи губернатора хватило нескольких минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.18

В Челябинской области приняли очередной мертвый закон. / Житель Челябинской области сломал позвоночник 12-летнему сыну. / Челябинский школьник попал в реанимацию, защищая телефон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»