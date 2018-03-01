«Волшебный пендель»? Губернатор Дубровский резко сменил отношение к экологическим проблемам региона

Владимир Путин, в отличие от южноуральских властей, признал экологию Челябинска одной из острейших проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем ежегодном послании к Федеральному собранию России глава государства Владимир Путин вновь обозначил экологическую проблему в качестве одной из основных в стране.

При этом весьма непочетная роль в его речи досталась Челябинску. «Должны быть приняты высокие стандарты экологии. Трудно говорить о здоровье, если выпадает черный снег, а жители крупных центров, как в Череповце, Нижнем Тагиле и Челябинске, не видят солнца из-за смога», – подчеркнул президент России.

Отметим, в правительстве Челябинской области до сегодняшнего дня так не считали. В здании на Цвиллинга – 27 уже не первый год уверяют: слухи о проблемах с экологией на Южном Урале в целом и в Челябинске в частности – вопрос имиджа, а не реального положения вещей.

«Мы точно не хуже других регионов, – заявил на итоговой пресс-конференции 20 декабря прошлого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Я человек, который любит свой регион. Но я не понимаю излишнюю критику экологической ситуации в Челябинской области. Люди верят этим суждениям и считают, что нельзя продолжать тут строить жизнь. Эту проблему надо решать, но не выпячивать ее на первый план». Именно поэтому регион сохраняет отрицательный имидж, что мешает привлечению в экономику области инвестиций, с сожалением признал тогда Борис Дубровский.

Излишний, по мнению губернатора, шум вокруг экологии сказывается и на месте Южного Урала в экологических рейтингах. «Никто не думает, почему нас «Зеленый патруль» ставит в конец рейтинга. А почему? Потому что мы грязные? Нет, потому что мы больше всех об этом говорим!» – уверенно подчеркнул в ходе декабрьской пресс-конференции глава региона.

Еще раз продемонстрировал свою убежденность Борис Дубровский, выступая с послание Законодательному собранию Челябинской области 21 февраля нынешнего года. «Региональные сценарии устойчивого развития Челябинской области также являются предметом поиска и дискуссии. И это правильно. И для этого у нас есть вполне рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога. Прежде всего, это Общественная палата Челябинской области. На митингах никогда не будут найдены ответы на эти вопросы, – жестко заявил губернатор. – При этом они наносят имиджевые потери региону. Заметны, четко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона у молодежи. К счастью, это не удается. Челябинская область по-прежнему остается регионом, привлекательным для инвестиций и людей».

При этом, по некоторым данным, лояльным средствам массовой информации правительство региона настоятельно рекомендовало вообще отойти от обсуждения проблематики, связанной с экологией. Видимо, для укрепления привлекательности региона «для инвестиций и людей».

У Владимира Путина, похоже, сложилось несколько иное представление об экологической ситуации в регионе. Иначе вряд ли челябинский смог попал бы не просто в федеральную повестку, а в текст послания, которое сам президент назвал «рубежным» как документ, призванный наметить цели и задачи для страны на следующие шесть лет.

Впрочем, и Борис Дубровский сегодня – после заявления первого лица государства – неожиданно прозрел: «Целиком и полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом России перед отечественными промышленниками в области экологии, – прокомментировал губернатор послание президента, благоразумно сконцентрировав внимание исключительно на промышленниках и «забыв» о властях региона. – Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. Этот процесс сейчас движется к логическому завершению».

Что это за наработки и инициативы, губернатор предусмотрительно уточнять не стал. Как и стал уточнять, благодаря чему его сознание совершило такой головокружительный скачок от уверенности в преувеличении сложности экологических проблем и происках эко-активистов, злонамеренно пытающихся очернить имидж региона, до полного согласия с тем, что проблему с экологией необходимо срочно решать.

Видимо, в правительстве области сочли за лучшее просто забыть о том, что говорили еще неделю назад. И надеются, что жители области тоже уже забыли.

Даже пресс-служба губернатора не сочла комментарий Дубровского серьезным и значимым: новость не стали помечать, как главное событие, а скромно поставил в общую новостную ленту. Впрочем, может быть, просто решили не привлекать внимания...

Челябинск, Виктор Елисеев

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