«Зачем нам такой губернатор?!» В Челябинске прошел митинг против Томинского ГОКа (ФОТО)

Южноуральцы вышли на митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината – проекта Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная акция протеста в защиту окружающей среды, по традиции, прошла в сквере ДК имени Колющенко и собрала более двух тысяч участников из Челябинска, Копейска, Коркинского и Сосновского районов.

Отметим, сегодняшний митинг «СтопГОКа» был приурочен к грядущему дню 8 Марта: экологи акцентировали внимание на безмерном вкладе женщин в общественное движение и их противостоянии Русской медной компании, начавшей строительство опасного производства в нескольких километрах от города.

В то же время мероприятие стало частью всероссийской экологической акции. В борьбе за чистый воздух челябинцев – кто митингами, кто пикетами – поддержали Магнитогорск, Воронеж, Новохоперск, Калининград, Казань.

В ходе выступлений челябинские активисты акцентировали внимание на том, что благодаря совместным усилиям, горожанам удалось сделать так, что президент Владимир Путин рассказал о «черном небе» Челябинска на всю страну.

Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному собранию России глава государства признал экологию областного центра одной из острейших проблем. Между тем, южноуральские власти до последнего отказывались воспринимать проблемы экологии, заявляя об излишней шумихе, мешающей привлечению в экономику области «инвестиций и людей».

«После послания президента возникает резонный вопрос: зачем нам такой губернатор, который не контролирует, что происходит у него в области?», – возмущаются организаторы акции. Кстати, на сегодняшнем мероприятии любой желающий мог направить обращение главе региона Борису Дубровскому, опустив письмо в специально установленный ящик.

Кроме того, у общественников зародилась идея использовать экологические акции против строительства Томинского ГОКа в весьма практичных целях.

«Уже на самом митинге нам поступило предложение собрать на утилизацию использованные батарейки. В итоге нам принесли порядка пяти килограммов, что подтверждает актуальность данной темы и необходимость проработки вопроса о разделении твердых бытовых отходов в дальнейшем», – отмечает организатор митинга Сергей Белогорохов.

Челябинск, Юлия Димова

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