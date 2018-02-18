Непрощеное воскресенье: на митинге в Челябинске уничтожили чучело РМК (ФОТО)

В Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «Стоп ГОК» и сочувствующие им южноуральцы собрались, по традиции, в сквере имени Колющенко.

Участников митинга встречал агитационный куб, рассказывающий о том, какие угрозы для экологии Челябинска и его окрестностей несет строительство в десятке километров от областного центра Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Со сцены на горожан смотрел плакат, гласящий «Томинский ГОК – угроза национальной безопасности России».

Отметим, что митингу предшествовал ряд провокаций. Так, накануне неизвестные расклеили в городе листовки, обещавшие пришедшим заплатить за участие в акции «Стоп ГОКа», а несколько дней назад по Челябинску распространили прокламации, приглашавшие от имении группы «Челябинск, дыши» и бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова на митинг за бойкот президентских выборов. Несмотря на провокации, к часу дня в сквере собралось достаточно внушительное число челябинцев, пришедших выразить протест против действий оффшорной компании, которую эко-активисты обвиняют в оккупации региона.

В течение почти двух часов перед участниками акции протеста выступали экологи, политики, эксперты и рядовые жители Южного Урала. Со сцены сравнили борьбу против строительства ГОКа с войной, напомнив, что длится она уже больше, чем продолжалась Великая Отечественная.

Выступали не только жители Челябинска. «У нас происходит полная клоунада, – рассказал житель Коркино, где РМК развернула буйную агитацию, продвигая проект рекультивации угольного разреза с помощью отработанных «хвостов» Томинского ГОКа. – В 2016 году на выборах в совет активно шли представители Коркинского разреза. И весь город был заклеен плакатами «Мы любим ЧУК». Когда я говорилио том, что карьер постоянно горит, травит жителей, меня всюду обвиняли во лжи. А в 2017 году вдруг сразу все переменилось, и Коркинский разрез стал исчадием ада. Власти Коркино полностью легли под РМК». Коркинец напомнил о проГОКовском митинге в городе, назвав его фэйковым. По словам южноуральца, тогда в Коркино пригнали 20 автобусов из других городов. Их пассажиры прибыли, чтобы принять участие в акции, участники которой выступили от имени жителей Коркинского района за ускорение реализации проекта рекультивации, разработанного по заказу Томинского ГОКа. Правда, до митинга дошли не все: многие разбежались в поисках алкомаркетов.

Выступали и знакомые горожанам эксперты. «От нас продолжают скрывать подробности проекта, – возмутилась химик-технолог Надежда Вертяховская. – Но даже те обрывки информации, которые удается раздобыть, заставляют задуматься. Так, после начала работы в Варненском районе Михеевского ГОКа с объемом производства вдвое меньше, чем предполагается на Томинском, объем вредных выбросовв муниципалитете вырос в 19 раз. Что в таком случае ждет Челябинск и Сосновский район? Нас уверяют, что отходы производства Михеевского ГОКа, как и Томинского, практически безвредны. Но когда мы предлагаем пустить нас взять пробы на Михеевском ГОКе – нас не пускают».

Требования, звучавшие на митинге, были не только экологическими. Участники акции демонстрировали явное разочарование в обещаниях, данных эко-активистам президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре 9 ноября прошлого года. По мнению общественников, либо в Москве на самом деле поддерживают проект Игоря Алтушкина (собственник РМК), а телефонный разговор был просто PR-ходом. Либо местные власти и промышленники не придают позиции президента никакого значения. «Нынешняя власть не способна, не готова и не хочет что-то менять», – заявили сразу несколько выступающих. «Томинский ГОК давно превратился из чисто экологической проблемы в проблему социальную и политическую», – подчеркнул руководитель областного отделения Российского экологического союза Николай Шеремет.

Однако «игнор» со стороны местных, региональных и даже федеральных властей теперь только придает сил противникам строительства Томинского ГОКа. Они намерены провести научную независимую экспертизу проекта и продолжить защищать права южноуральцев в суде. «Вначале нас не замечали, сейчас боятся, следующий этап – победа!» – заявил со сцены один из ораторов.

А чтобы подчеркнуть свою решимость идти до конца, организаторы митинга на глазах горожан, напомнив, что сегодня – последний день масленичной недели, в который принято сжигать чучело зимы, вынесли на сцену чучело РМК из воздушных шаров, и пронзили его множеством иголок, символизируя будущую победу над «дутыми проектами» оффшорной компании.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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