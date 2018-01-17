«Это фиаско, братан»: эксперты подвели итоги Года экологии на Южном Урале

Эксперты заявили о полном провале Года экологии в Челябинске и области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , отставка министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой стала закономерным итогом Года экологии, формально завершившегося 31 декабря 2017 года.

Подавляющему большинству жителей региона минувший год запомнился как время обострения экологической ситуации, постоянного удушливого смога и полнейшего равнодушия чиновников. Недаром чуть ли не первым предложением, прозвучавшим с официальных трибун, стала идея сосредоточиться на улучшении имиджа Челябинска и Южного Урала в целом. Ярким примером ее реализации стала проведенная мэрией Челябинска в феврале форсайт-сессия «Будущее города Челябинск 2050» с привлечением специалистов курса «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской высшей школы дизайна, где чиновники поставили задачу через три десятилетия сделать город – ни много, ни мало – экологической столицей России.

РИА «Новый День» поинтересовался, как оценивают Год экологии эксперты.

Андрей Талевлин, эколог:

Сложно однозначно оценить итоги прошедшего года. Были и положительные моменты. Но, к сожалению, превалировали отрицательные.

К положительным можно отнести повышенное внимание к экологии, формирование вокруг экологической проблематики общественных сил. Это побуждало и жителей формулировать свое отношение к тому или иному вопросу: состоянию воздуха, качеству воды. Забрезжил и ряд экологических проектов. По крайней мере, начали говорить о рекультивации территории, примыкающей к реке Сак-Елга в Карабаше. Это небольшой вопрос, казалось бы. Но очень важный. Потому что очень важно отвести от реки отходы производства «Карабашмеди» (РМК), которые через реку Сак-Елга могут попасть в Аргазинское водохранилище.

Но, повторюсь, отрицательных моментов было больше. Прежде всего, это официальный старт строительства Томинского ГОКа (РМК). Мы понимаем, что появление этого производства уж никак не улучшит экологическую обстановку в регионе.

Кроме того, показала свою уязвимость система мониторинга Росгидромета: мы так и не получили внятных объяснений, почему произошло с увеличение содержания рутения в атмосфере, источник выброса так и не нашли.

Еще один отрицательный момент – продолжающийся рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. Эту тенденцию мы наблюдали в 2016 году. Данных по 2017 году пока нет, но, думаю, эта тенденция сохранилась и в 2017-м.

Не произошло коренных позитивных изменений в состоянии водных источников. Остаются проблемы и Троицкого и Южноуральского водохранилищ, и летом опять не исключены проблемы с водоснабжением Троицка и Южноуральска.

Наконец, еще одна большая неразрешенная проблема, на которую пока мало кто обращает внимания, – коммунальные отходы. Все отлично отрапортовали о создании новой системы обращения с ТКО, но, по сути, за всей этой бумажной работой реальных дел нет. Мы закрываем в этом году Челябинскую свалку, которая пока альтернатив не имеет. Развезти отходы по другим муниципалитетам – это не выход. Накапливались они в Челябинске, теперь будут накапливаться в Полетаево. Это ничего не решит, и уже в ближайшее время южноуральцы могут столкнуться с серьезной «мусорной» проблемой.

К сожалению, не радует и федеральная повестка. Перенесены сроки внедрения системы мониторинга выбросов на промышленных предприятиях – с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года. Та же судьба постигла и закон об экологической экспертизе проектов строительства производственных объектов в комплексе, а не по частям. Президент России Владимир Путин обещал, что закон начнет действовать с 1 января 2018 года, и такую экспертизу будет проходить новый проект Томинского ГОКа. Но начало действия закона перенесли на 1 января 2019 года.

К сожалению, главное, что показал Год экологии – это несостоятельность нашей публичной власти (федеральной, региональной, муниципальной) в решении экологические проблемы.

Сергей Белогорохов, член координационного совета движения «Стоп ГОК»:

Удачным ли был Год экологии? Если взять слово «удачный» в кавычки, то по 10-балльной шкале я бы поставил отметку между девятью и десятью. Это полный провал.

Наихудший год с точки зрения экологической обстановки в Челябинске за все 20 лет, что я живу в городе. Полное игнорирование законодательства, полное пренебрежение мнением и интересами жителей и травля челябинцев выбросами.

Вспомните: январь 2017 года начался смогом, продлившимся неделю. Потом – начало строительства Томинского ГОКа. Вторая половина года – сплошные неблагоприятные метеорологические условия. И возмутительный комментарий министра экологии Гладковой, что горожане устраивают истерику по этому поводу.

Можно также сказать о спорном решении по перенаправлению твердых коммунальных отходов с Челябинской свалки на полигон в Полетаево, который находится в водосборной зоне реки Миасс.

Ну, а общее впечатление от Года экологии – смог, смог, смог.

Яков Гуревич, эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития:

Год экологии провален на 100%. Начнем с того, что 15 ноября губернатор сделал заявление: он берет на себя ответственность за экологию. Но в Уставе Челябинской области вообще-то и так записано, что глава региона ответственен за экологическую обстановку. Получается, четыре года губернатор об этом не знал?

Далее, что происходило после 15 ноября? Потому что до 15 ноября не происходило ничего.

27 ноября глава региона утвердил экологическую программу. Это позорный документ, где нет ни слова об экологии.

1 декабря проходит первая встреча по проблеме Томинского ГОКа. При этом 9 ноября на встрече с губернатором активисты движения «Стоп ГОК» представили губернатору свои предложения. Ни одно из них не было выполнено.

Далее, он подписывает областной закон, освобождающий промышленные предприятия, согласившиеся на реализацию экологических программ, от налога на движимое имущество. Это просто вредительство. Мы сейчас даже не сможем предположить, какой урон это нанесет экологии.

Наконец, на итоговой пресс-конференции Дубровский обвинил «Зеленый патруль» в том, что тот ставит Челябинскую область на последнее место экологического рейтинга, что якобы не соответствует реальному положению вещей и обостряет ситуаций. Оказывается, это «Зеленый патруль» во всем виноват. Кстати, согласно опросу, проведенному после этого одним из информационных агентств, выяснилось, что 93% южноуральцев не согласны с губернатором.

И под конец Года экологии министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова, к работе которой накопилось очень много претензий, получает благодарность Совета Федерации. Это возможно только по представлению администрации Челябинской области. Комментарии здесь излишни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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