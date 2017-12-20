До выборов президента осталось 88 дней: власти Челябинской области призвали не выпячивать проблему экологии

Челябинск, Декабрь20 (Новый День, Виктор Елисеев) –В правительстве Челябинской области объяснили, почему регион годами находится в аутсайдерах экологического рейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологическая обстановка в Челябинской области мало чем отличается от других регионов. Об этом глава Южного Урала Борис Дубровский заявил сегодня в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы точно не хуже других регионов, – подчеркнул губернатор. – Я человек, который любит свой регион. Но я не понимаю излишнюю критику экологической ситуации в Челябинской области. Люди верят этим суждениям и считают, что нельзя продолжать тут строить жизнь. Эту проблему надо решать, но не выпячивать ее на первый план». Именно поэтому регион сохраняет отрицательный имидж, что мешает привлечению в экономику области инвестиций, с сожалением признал Борис Дубровский.

Излишний, по мнению губернатора, шум вокруг экологии сказывается и на месте Южного Урала в экологических рейтингах. «Никто не думает, почему нас «Зеленый патруль» ставит в конец рейтинга. А почему? Потому что мы грязные? Нет, потому что мы больше всех об этом говорим!» – уверен глава региона.

Между тем, в самом общественном фонде придерживаются иной точки зрения. Так, руководство «Зеленого патруля», комментируя аутсайдерство Челябинской области, отмечало, что это – результат бездействия региональных властей в решении экологических проблем.

Причем говорилось об этом как во времена губернаторства Михаила Юревича, так и при нынешнем правительстве. Например, уже в 2017 году «Зеленый патруль» указывал на то, что Год экологии в разгаре, а местные власти еще ничего не сделали. Касалось это не только Челябинской области, но в том числе и ее.

Собственно, мало что изменилось и в конце Года экологии. За Челябинском закрепилась печальная слава одного из самых грязных городов России. О том, что в городе остро стоит вопрос экологии и, в частности, состояния атмосферного воздуха, говорил в ноябре этого года президент России Владимир Путин. Об этом же говорил и побывавший в Челябинске 19 декабря бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов.

Но Борис Дубровский считает, что и челябинский смог не так страшен, как об этом говорят сами горожане. Видимо, губернатор больше доверяет министру экологии Челябинской области Ирине Гладковой, считающей заявления челябинцев о смоге обычной истерикой. Впрочем, эта история также слишком раздута, уверен глава региона. Так, г-н Дубровский заявил, что не верит, будто смог вредит туристическому имиджу Южного Урала. «Я в это не верю. Мы ничем не хуже других территорий, – отметил губернатор. – Челябинская область по своим природным возможностям не хуже Швейцарии. Будем последовательно менять имидж Челябинской области».

Тем же, кто не верит в светлое экологическое будущее Челябинска, глава региона посоветовал приглядеться к Верхнему Уфалею. Воздух в котором стал чище после остановки «Уфалейникеля». Правда, прибавилось проблем с поиском работы.

Впрочем, в том же «Зеленом патруле» и не утверждают, что Южный Урал хуже, чем другие регионы России: «Последнее место Челябинской области не означает, что экологическая ситуация в регионе стала хуже, – отметил эколог. – Просто в других субъектах она улучшается, а у вас все как было, так и осталось».

И на исходе Года экологии можно констатировать: дальше разговоров и деклараций о намерениях дело так и не пошло. Ах, да, на этой неделе Челябинский металлургический комбинат заявил, что приостановил работу двух сотен грузовиков старше 10 лет на период НМУ. Дышать в замученном выбросами городе, конечно же, стало легче...

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