Путин обещал вернуть Нижнему Тагилу и Челябинску солнце и убрать черный снег

Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию сделал акцент на экологических проблемах промышленных регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своей речи глава государства упомянул сразу два уральских города. «Должны быть приняты высокие стандарты экологии. Трудно говорить о здоровье, если выпадает черный снег, а жители крупных центров, как в Череповце, Нижнем Тагиле и Челябинске, не видят солнца из-за смога. Мы ужесточили экологические требования к предприятиям, что снизит выбросы. С 2018 года на новые технологии должны перейти 300 предприятий, а с 2020 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Дальше отступать некуда. Никаких переносов больше не будет», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, тема экологии для Урала актуальна как никогда. Челябинск уже не первый год протестует против строительства Томинского ГОКа (проект РМК). Южноуральцы уверены, что это – угроза национальной безопасности региона. По мнению ученых, мощное горнодобывающее и обогатительное производство в непосредственной близости к городу и иным муниципальным образованиям грозит экологической и социальной катастрофой, и в этом нет никакого сомнения. При этом Челябинск и Челябинская область уже теперь на грани экологического бедствия.

В Нижнем Тагиле к проблеме смога в последние годы добавилось отсутствие качественной питьевой воды. По проблеме Черноисточинского пруда собирались целые комиссии, разрабатывались планы мероприятий и предлагались разные способы решения проблемы. По данным минприроды, часть вины за это лежит на местном Водоканале, чье неисправное оборудование приводит к загрязнению воды.

Москва, Нижний Тагил, Челябинск, служба информации

Москва, Нижний Тагил, Челябинск. Другие новости 01.03.18

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