До выборов президента осталось 26 дней: Томинский ГОК уже забрал кислород у десятков тысяч южноуральцев

Ученые посчитали, сколько кислорода могли вырабатывать леса, которые вырубаются под строительство Томинского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», 18 февраля в Челябинске прошел митинг против строительства недалеко от города Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания).

Почти два часа перед горожанами выступали активисты движения «Стоп ГОК» и других экологических организаций. Представители научного сообщества и эксперты рассказывали челябинцам, чем Томинский ГОК может быть опасен для областного центра и всего Южного Урала. Одним из ораторов стала активная участница движения против строительства Томинского ГОКа, химик-технолог Надежда Вертяховская. В силу достаточно жесткого регламент эко-активистка не смогла произнести готовившееся выступление в полном объеме. РИА «Новый День» публикует полный текст готовившейся речи.

«Уважаемые неравнодушные к судьбе своего города граждане!

Спасибо вам, что вы пришли сегодня, чтобы защитить наш город от оффшорной компании, которая подменила собой власть в нашей области.

Вам нравиться ситуация, которая сложилась в городе с вечными НМУ?

Вам нравиться, что город не убирается? Власть этой грязи не видит, потому что власть боится выйти из машин и замарать свои ботинки.

Я принесла диаграммы, составленные по данным Росстата по выбросам в Челябинске, Магнитогорске и Варне. Так вот, после строительства и начала добычи руды на Михеевском ГОКе выбросы в Варненском районе выросли в 19 раз.

Нам есть, куда расти. Значений Магнитогорска Челябинск еще не достиг!

9 февраля прошло очередное заседание в Общественной палате Челябинской области по проблеме Томинского ГОКа и рекультивации Коркинского разреза отходами Томинского ГОКа, которую РМК предлагает завершить аж к 2041 году. Пять часов мы были вынуждены слушать очередные сказки РМК, пять часов экспертам движения СТОП-ГОК не давали высказать свои аргументы, обрывая на каждом из этих аргументов.

А ведь нам есть что сказать. Например, о том, что Томинский ГОК, не имеющий гарантированного источника производственного водоснабжения, представляет серьезную угрозу качеству воды Шершневского водохранилища и всего бассейна реки Миасс в Челябинской и Курганской областях.

Сначала РМК заявила о потребности в 8,2 миллиона кубометров в год. Именно эта цифра указана в оценке воздействия на окружающую среду, при ней компания получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но теперь появилась цифра в 40 миллионов кубометров в год. Это указано в письме, которое мы получили из Федерального агентства водных ресурсов.

Брать хотят из реки Миасс после очистных сооружений. Брать безвозвратно. То есть еще 40 миллионов тонн в год превратят в отходы, к тем 27,5 миллионам тонн в год твердых хвостов.

При том, что качество воды сегодня в Шершнях не удовлетворяет требованиям СанПиН, какое качество воды у нас после очистных – остается только догадываться. Пострадать может и Курганская область.

Кроме того, мы узнали, что РМК не производит никаких выплат в бюджет области в качестве возмещения экологического ущерба за отходы на Михеевском ГОКе. Они говорят, что ГОК производит отходы пятого класса опасности, ссылаясь на данные классификатора. Правда, не допускают экспертов для отбора проб, чтобы мы могли убедиться в безопасности отходов.

Думаете, так везде? Отнюдь. Так, по данным «Гринпис», вХанты-Мансийском автономном округе до 50% поступлений в бюджет – это возмещение экологического ущерба. Интересная информация по Камчатке, где Росприроднадзор через суд обязал акционерное общества «Тревожное зарево» платить за фактический класс опасности на Авачинском месторождении, а не по классификатору. А челябинское управление Росприроднадзора спит.

Еще одна претензия касается санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Ее расчеты выполнены с нарушением СанПиН. Выкинули из состава руд опасные вещества, и в итоге сократили СЗЗ – иногда она заканчивается меньше чем в километре от ГОКа. Многочисленные поселки окажутся практически на границе СЗЗ. Речь идет не только о пыли. Речь идет и о шумовой нагрузке. Жители Катенино живут в 4 километрах от Михеевского ГОКа, но слышат взрывы каждый понедельник и пятницу, а теперь и по средам. И пыль доходит до населенного пункта. Кто будет переселять поселки, живущие на границы СЗЗ, если натурные измерения покажут, что идет превышение нормативов?

Так или иначе, ко всем этим вопросам мы обращались неоднократно. Но раньше мимо нашего внимания проходил вопрос Коркинского разреза. А ведь Томино находится рядом с Коркино. Угольные пласты не обрываются четкой границей и могут выйти в Томино. И там начнутся пожары при выходе пластов на поверхность при добыче руды. Только это будет еще опаснее, потому что там сульфиды. Некоторые из них пирофорны. При горении будет образовываться серный ангидрид. Пыль, которая будет разноситься по окрестностям, тоже содержит сульфиды, при поджоге травы они тоже будут гореть и выделять сернистый ангидрид.

Томинский ГОК еще не построен. Но он уже наносит ущерб Челябинской области. Сколько мы теряем при вырубке леса?

Один гектар леса способен обеспечить кислородом 200 человек. Один гектар лиственного леса способен удержать 100 тонн пыли в год. Один гектар леса выделяет столько кислорода, сколько сжигает 1 автомобиль за год. Купил машину – посади гектар леса. Для полного сжигания 1 молекулы бензина необходимо 12-13 молекул кислорода.

Под строительство Томинского ГОКа собираются вырубить 3 тысячи гектаров! Это значит, что мы теряем кислород для 600 тысяч человек. 244 гектара мы уже потеряли, то есть сократили поступление кислорода для почти 50 тысяч южноуральцев.

Наконец, вернемся к обещаниям рабочих мест. На первом этапе будут строиться административный корпус и общежитие. Для кого это общежитие? Для гастарбайтеров, для вахтовиков! Местные там работать не будут, как нет местных жителей на Михеевском ГОКе. Они слишком много будут знать, а РМК это не надо.

Проект Томинского ГОКа – авантюра, вызов действующему в нашем государстве законодательству. Нарушены требования законов РФ:

• Статей 20, 41, 42 Конституции РФ;

• Статей 105 и 106 Лесного кодекса;

• Статьи 8 Закона №2375-1 «О недрах»

• Статей 3, 35, 61 Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

• Статей 51 Закона № 7-ФЗ; 23 Закона № 2375-1; 59 Водного кодекса

• Статьи 37 Закона № 7-ФЗ.

Во время телефонного разговора Путин говорил о новом законе, который бы предусматривал экспертизу всего объекта, а не по частям, как сделала РМК. Теперь, оказывается, наши депутаты единогласно перенесли сроки действия этого закона на год – с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года.

Создан огромный монстр в лице Администрации президента по работе с обращением граждан. Мы там были, и не раз. И знаем, что основная функция этой машины, все спускать в регион. То, что творится на местах, мы видим каждый день. В письмах чиновников – тишь да гладь, да божья благодать: и город убирается, и выбросов нет.

Слышали, президент сказал, что у нас некатастрофическая ситуация? Что должно еще произойти, чтобы она стала катастрофической для президента? Наверное, когда мы тысячами начнем умирать, как это произошло в Лондоне в декабре 1952 года, когда от смога за три дня умерло 10 тысяч человек, более 100 тысяч пострадало. Именно тогда люди стали бороться за свои права, а правительство заставило промышленников проводить очистку выбросов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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