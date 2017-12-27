«Будьте мужчиной!» Губернатору Челябинской области предложили уйти в отставку

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому предложили уйти в отставку. Соответствующее обращение в приемную главы региона передал сегодня известный челябинский общественник Лев Большаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по мнению автора предложения, за три года, прошедших после избрания Дубровского губернатором, порядка в области он так и не навел. Кроме того, глава региона не защитил южноуральцев от непрекращающегося смога, не остановил строительство Томинского ГОКа и не удержался от соблазна пустить все финансовые потоки в Магнитогорске. В вину губернатору ставят и назначение мэром Челябинска пришлого человека.

«Вы не оправдали доверия. Вы не справились, – резюмирует Лев Большаков. – Будьте мужчиной, подайте в отставку! Новый год, по традиции, лучшее для этого время».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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