«Три тысячи – и те гастарбайтеры»: политологи разложили по полочкам миграционную политику Дубровского

Политологи и общественники оценили реальную динамику населения Челябинской области и областного центра в постсоветскую эпоху.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в блогосфере продолжается обсуждение отдельных частей послания главы Южного Урала Бориса Дубровского Законодательному собранию Челябинской области.

Напомним, в самом начале своего выступления губернатор, в пику экологическим активистам, заявляющим о бегстве людей из областного центра, сообщил? что население Челябинска продолжает расти. Не уточняя источники такого роста.

Мимо подобных заявлений не смог пройти бывший заместитель губернатора Николай Сандаков, по долгу бывшей службы, хорошо знакомый с ситуацией. «Не кажется вам странным, почему губернатор и его «рупоры» говорят о городе, а не об области? – написал общественник сегодня на своей странице в «Фэйсбук». – Про качество приехавших и уехавших не говорят вообще. Не говорят, потому что все очень плохо в миграционных цифрах, и даже без учета тех, кто, уехав, не выписался (а таких очень много), в области уже сильный отрицательный результат, а в городе маленький статистический (не фактический) плюс был последний год. Бегство из города нарастает».

При этом отъезд людей, отмечает г-н Сандаков, – «практически полностью заслуга нынешней власти, при которой резко ухудшилась экологическая ситуация (85% жителей именно из за экологии уезжает) и пропали возможности для развития (10%)».

Даже на фоне депрессивного Кургана Челябинск выглядит все бледнее, подчеркивает один из лидеров инициативной экологической группы «Челябинск, дыши!». «А разница с Екатеринбургом в 50-70 тысяч несколько лет назад уже превратилась в 300 тысяч жителей и продолжает увеличиваться. 1,5 миллиона жителей уже в соседнем миллионике, который прирастает, в том числе, и за счет нас», – резюмирует эко-активист.

При этом даже при продолжающемся пока росте населения в областном центре его динамика явно снижается. Это следует из данных, приведенных политологом Александром Мельниковым: «Смотрим примерную динамику населения по градоначальникам, – пишет эксперт. – Тарасов (1991-2005): принял – 1 миллион 143 тысячи, сдал – 1 миллион 95 тысяч, итого – минус 48 тысяч человек. Юревич (2005-2010): принял – 1 миллион 95 тысяч, сдал – 1 миллион 130 тысяч, итого – плюс 35 тысяч человек. Давыдов/ Мошаров (2010-2015): приняли – 1 миллион 130 тысяч, сдали – 1 миллион 183 тысячи, итого – плюс 53 тысячи человек. Тефтелев (2015 –): принял – 1 миллион 183 тысячи, сейчас – 1 миллиона 205 тысяч, итого – плюс 22 тысячи человек».

Но даже на этом фоне совсем плачевно смотрится статистика по региону в целом. «Примерная динамика численности населения Челябинской области по губернаторам, – знакомит читателей Александр Мельников. – Соловьев (1991-1996): принял – 3 миллиона 706 тысяч, сдал – 3 миллиона 679 тысяч, итого – минус 27 тысяч человек. Сумин (1996-2010): принял – 3 миллиона 679 тысяч, сдал – 3 миллиона 476 тысяч, итого – минус 203 тысячи человек. Юревич (2010-2014): принял – 3 миллиона 476 тысяч, сдал – 3 миллиона 490 тысяч, итого – плюс 14 тысяч человек. Дубровский (2014 –): принял – 3 миллиона 490 тысяч, сейчас – 3 миллиона 493 тысячи, итого – плюс 3 тысячи человек».

То есть, рост населения Челябинска по большей части обеспечен за счет того, что южноуральцы перебираются в областной центр из мест, где еще хуже с экологией (Карабаш, например) или работой (Верхний Уфалей, Нязепетровск).

А население области в последние 2 года растет исключительно за счет мигрантов из бывших республик Советского Союза. Так, если еще в 2015 году естественный прирост населения в регионе составил 76 человек, то уже в 2016 году отрицательная естественная динамика составила 1 тысячу 68 человек. Зато число оставшихся жить в Челябинской области мигрантов только в январе-ноябре того же года превысило 7 тысяч человек. В январе-ноябре 2017 года к населению Челябинской области прибавилось еще 3,5 тысячи выходцев из республик бывшего СССР. То есть только за последние два года число мигрантов на Южном Урале превысило 10,5 тысяч человек. При этом за последние три года население региона увеличилось, напомним, всего на 3 тысячи человек. Понятно, кто заместил уезжающее из области местное население.

Челябинск, Виктор Елисеев

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