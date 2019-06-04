Минздрав отверг претензии Счетной палаты по зарплатам медикам: «Майские указы выполнены»

Минздрав России отреагировал на данные проверки Счетной палаты РФ, установившей, что в прошлом году министерство не выполнило майские указы президента РФ по увеличению зарплат медработников в более половине российских регионов.

Пресс-служба Минздрава сегодня сообщила, что ведомство выполнило более 95% целевых показателей по увеличению зарплат медперсонала. В ведомстве со ссылкой на данные Росстата сообщили, что показатели майских указов по зарплатам среднего медицинского персонала с учетом погрешности в 5% выполнены во всех 85 регионах страны, передает ТАСС. По оплате труда младшего медперсонала – в 81 субъекте.

Накануне Счетная палата России по итогам проверки исполнения бюджета в сфере здравоохранения в прошлом году сообщила, что 50 регионов из 85 не выполнили майские указы президента РФ Владимира Путина от 2012 года о повышении средней зарплаты среднего и младшего медицинского персонала.

Кроме того, контрольное ведомство уличило Минздрав в невыполнении трех из пяти целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». По данным СП, министерство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологических заболеваний и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Согласно майским указам главы государства, зарплаты учителей, воспитателей, социальных работников и медперсонала должны были достичь среднего уровня по региону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

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