«Одни отговорки»: Счетная палата снова жестко критикует Минздрав за неисполнение майского указа по зарплатам медиков

Счетная палата (СП) ответила на претензии Минздрава, заявившего, что контрольное ведомство допустило ошибки в докладе о неисполнении в минувшем году Министерством здравоохранения майского указа президента РФ от 2012 года о повышении средней зарплаты медицинских работников в большинстве регионов. В СП сегодня заявили, что попытки Минздрава объяснить низкие итоговые показатели – безосновательны.

Как сообщал «Новый День», ранее в Министерстве здравоохранения в ответ на критику своей деятельности со стороны Счетной палаты заявили, что показатели майских указов по зарплатам среднего медицинского персонала выполнены с учетом погрешности в 5% во всех 85 регионах страны, а по оплате труда младшего медперсонала – в 81 субъекте. Более того, в министерстве, сославшись на Минтруд РФ, подчеркнули, что отклонение в пределах 5% считается выполнением президентского указа.

В Счетной палате, комментируя позицию Минздрава, указали, что в нормативных актах такая норма не прописана. «Сейчас Минздрав ссылается на «допустимую погрешность» в 5%, однако в нормативных актах такой нормы нет», – говорится в сообщении СП.

«Основные направления бюджетной политики на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» действительно допускали, что если вы используете не фактические, а прогнозные размеры зарплат, то можете ошибаться в пределах 5%. Это была рекомендательная норма. Ее применение в сегодняшней ситуации необоснованно», – заявила Счетная палата, заметив, что данный документ, который утверждает правительство РФ, не может «изменять критерии исполнения указа президента России».

По мнению СП, Минздрав подошел к выполнению указа главы государства формально – «за счет сокращения младшего медицинского персонала».

«Из официальной статистики мы видим, что средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников», – отмечается в сообщении контрольного ведомства. «Так, численность младшего медицинского персонала сократилось на 137 тыс. человек за год, это больше 32% по России», – указали в Счетной палате.

СП отметила, что для анализа использовались данные официальной статистики Росстата за январь-декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономразвития РФ.

Напомним, 3 июня Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в сфере здравоохранения в прошлом году сообщила, что 50 регионов из 85 не выполнили майские указы президента РФ Владимира Путина от 2012 года о повышении средней зарплаты среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того, контрольное ведомство уличило Минздрав в невыполнении трех из пяти целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». По данным аудитора, министерство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологических заболеваний и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Согласно майскому указу президента РФ, средние зарплаты врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, к 2018 году должны вдвое выше, чем средняя в том регионе, где они работают. Зарплаты среднего и младшего медицинского персонала должны были достичь среднего уровня по региону.

Однако, как установила Счетная палата, к 2019 году в части регионов зарплаты врачей, среднего и младшего медперсонала не удалось повысить так, как предписывает указ главы государства, В частности, в 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону, составив только 198% из 200% целевых. В 14 субъектах средняя зарплата среднего медперсонала так и не сравнялась со средней по региону и составила лишь 97,6% из 100% целевых.

В СП заявили, что хуже всего ситуация с зарплатами младшего медицинского персонала – медсестер, санитаров и сестер-хозяек. С повышением их зарплат не справились в 50 регионах, их средняя зарплата составила 90,4% от средней по региону, при плановом значении – 100%. В их число попала и Челябинская область, где средний заработок младших медицинских работников составил 97,98% от средней зарплаты по региону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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