Почти во всех регионах зарплаты бюджетников не соответствуют майским указам Путина

Почти все регионы за редким исключением по итогам первого полугодия 2019 года не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов президента РФ Владимира Путина по всем категориям работников. Об этом говорится в исследовании РБК на основе данных Росстата. Целевые показатели полностью достигнуты только в четырех регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Чечне и Алтайском крае. В остальных регионах уровень зарплат не соответствует указам главы государства хотя бы в одной из 12 категорий бюджетников.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года регионов, которые смогли обеспечить выполнение указов Путина по всем категориям бюджетников, было 16. Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года их стало в 4 раза меньше.

Хуже всего ситуация складывается с зарплатами работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов – четыре вышеуказанных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Впрочем, последние два субъекта РФ не смогли сохранить целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала.

Что касается врачей, в 24 регионах их средняя зарплата не стала вдвое выше средней по региону. В 14 субъектах зарплата среднего медперсонала так и не сравнялась со средней по региону. 46 регионов не справились с повышением зарплат младшего медперсонала.

По данным Росстата, в целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, в первой половине 2019 года не удерживается для работников детских садов (86,7%), педагогов дополнительного образования (92,9%), соцработников (86,6%), а также для всех медработников – врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%).

Согласно майским указам, к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны были достичь 200% от средней по региону, зарплаты школьных учителей и медработников – 100%. В феврале 2019 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от губернаторов не снижать планку зарплат бюджетников, достигнутую для выполнения майских указов.

Напомним, что в июне Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения бюджета в сфере здравоохранения в прошлом году сообщила, что 50 регионов из 85 не выполнили майские указы президента РФ Владимира Путина от 2012 года о повышении средней зарплаты среднего и младшего медицинского персонала. Аудиторы также установили, что в 27 регионах средняя зарплата врачей не стала вдвое выше средней по региону, составив только 198% из 200% целевых. В 14 субъектах средняя зарплата среднего медперсонала так и не сравнялась со средней по региону и составила лишь 97,6% из 100% целевых.

Минздрав с выводами СП не согласился, заявив, что показатели майских указов по зарплатам среднего медицинского персонала выполнены с учетом погрешности в 5% во всех 85 регионах страны, а по оплате труда младшего медперсонала – в 81 субъекте. В ведомстве, сославшись на Минтруд РФ, также подчеркнули, что отклонение в пределах 5% считается выполнением президентского указа. В Счетной палате, комментируя позицию Минздрава, заявили, что в нормативных актах такая норма о «допустимой погрешности» в 5% не прописана. По мнению СП, Минздрав подошел к выполнению майских указов президента формально – «за счет сокращения младшего медицинского персонала».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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