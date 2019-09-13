Минздрав: Зарплаты врачей на равных должностях могут отличаться в 7-9 раз

Министр здравоохранения Вероника Скворцова во время прямой линии заявила, что система оплаты труда медицинских работников настолько несовершенна, что зарплаты врачей на равных должностях могут отличаться в 7-9 раз. Только 10 регионов выполнили план по достижению доли окладной части медиков.

В настоящее время доля оклада в оплате труда врачей должна быть не менее 55%. Однако с этим справляются лишь 10 субъектов РФ, подчеркнула глава Минздрава. В четырех регионах этот показатель очень сильно занижен и составляет от 18% до 20%.

Это приводит к тому, что молодые медики, не имеющие дополнительных надбавок из-за отсутствия степеней и категорий, устраиваясь на работу, получают очень маленькую зарплату – порядка 15 тысяч рублей.

«Мы хотим зафиксировать минимальный уровень для специалистов, работающих в первичном звене. Это не менее 170% от средней по экономике зарплаты для врачей, для скорой помощи – не менее 200%, для фельдшеров – не менее 120% от средней по экономике, остальной средний персонал, в том числе работающий в кабинетах, – не менее 70%", – заявила Скворцова.

По мнению министра, такие системные меры позволят «повысить уровень заработной платы и уменьшить дифференциацию между людьми».

На прямую линию с главой Минздрава поступило более 5 тысяч вопросов через социальные сети. Основные темы касаются модернизации первичного звена, лекарственного обеспечения, решения кадровых вопросов и медицинского образования, развития профилактической медицины, оказания бесплатной медицинской помощи. В диалоге также принимают участие представители здравоохранения регионов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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