Путин назвал «фокусами» манипуляции с зарплатами врачей

На прошедшем совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения президент РФ Владимир Путин призвал не допускать фокусы с зарплатами медработников. Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблему, но решить ее удастся не раньше 2020 года.

Министр здравоохранения представила доклад по темам – «принципы модернизации первичного звена здравоохранения, источники и объемы финансирования региональных программ, совершенствование отраслевой системы оплаты труда медицинских работников». Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Когда Скворцова дошла до структуры заработной платы медиков, Путин заявил: «Важно чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло».

По словам главы Минздрава, только 10 регионов достигли целевых показателей, а именно, оклад в зарплате врачей должен составлять не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента. 34 субъекта приближаются к цели, но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20-25%. «Там основные проблемы, основные жалобы», – подчеркнула Скворцова.

Министр признала, что проблема с манипуляциями доли оклада и других выплат и компенсаций медикам действительно существует. Чтобы ее решить, необходимо «актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе». «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат», – заключила Скворцова.

Руководитель Минздрава также отметила, что «переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных финансовых расходов». По ее словам, предварительную оценку дополнительных финансовых затрат предполагается осуществить до сентября следующего 2020 года, а детализированную – «только в конце 2021 года после того, как эта системная работа будет завершена».

Ранее глава Минздрава во время прямой линии заявила, что система оплаты труда медицинских работников настолько несовершенна, что зарплаты врачей на равных должностях могут отличаться в 7-9 раз. Молодые медики, не имеющие дополнительных надбавок из-за отсутствия степеней и категорий, устраиваясь на работу, получают очень маленькую зарплату – порядка 15 тысяч рублей.

Проблема в области здравоохранения стала очевидной после событий августа и сентября, когда сразу в нескольких регионах России врачи и целые медицинские коллективы стали массово увольняться или объявлять итальянские забастовки. Сейчас скандалы утихли, а тех, кто вынужден был устраивать демарши, либо уволили, либо заставили смириться с условиями, когда за достойную зарплату приходится работать на 2-3 ставках, испытывая огромные перегрузки и профессиональное выгорание. Словом, проблема никуда не делась – на выполнение майских указов у регионов нет денег, а оптимизация загнала отрасль здравоохранения в тупик.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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