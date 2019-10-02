Забастовки врачей ни к чему не привели. Теперь здравоохранением должен заняться Путин

Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения. По сообщению пресс-службы Кремля, темой станет зарплата медиков, а также источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения.

Проблема стала очевидной после событий августа и сентября, когда сразу в нескольких регионах России врачи и целые медицинские коллективы стали массово увольняться или объявлять итальянские забастовки. Сейчас скандалы утихли, а тех, кто вынужден был устраивать демарши, либо уволили, либо заставили смириться с условиями, когда за достойную зарплату приходится работать на 2-3 ставках, испытывая огромные перегрузки и профессиональное выгорание. Словом, проблема никуда не делась – на выполнение майских указов у регионов нет денег, а оптимизация загнала отрасль здравоохранения в тупик.

В Свердловской области бастовали хирурги в Нижнем Тагиле, выступали с видеообращениями к Путину медсестры из Серова и Качканара, также свои требования выдвигали работники больницы в Каменске-Уральском, с которыми встречался свердловский минздрав, и в Верхней Салде. «Нам с января не платят «дорожные» стимулирующие выплаты, которые должны быть в рамках майских указов президента. Раньше мы получали 30 тысяч рублей. С приходом нового главного врача мы перестали их получать. На данный момент у меня в квитке 5 700 рублей был аванс, 6 500 рублей зарплата», – говорила «Новому Дню» младшая медсестра Наталья Шабаршина.

После всех скандалов, которые понемногу утихли, ситуация в здравоохранении коренным образом не изменилась. Как уже писал «Новый День», в том же Нижнем Тагиле по-прежнему нужны хирурги – их ищут даже в соцсетях, причем за зарплату, из-за которой и разразился скандал. Впрочем, все, кто заявлял об увольнениях, вернулись на рабочие места, а в региональном министерстве здравоохранения сказали, что медпомощь населению оказывается в полном объеме. В Серове же борьба медсестер за достойную зарплату закончилась тем, что одна из идеологов – Парвин Салаева – подала заявление об уходе по собственному желанию, устав от того, что ничего не меняется.

В закрытом городе Трехгорном Челябинской области забастовка врачей также не улучшила их жизнь. Тогда они написали заявления об уходе по собственному желанию, и в итоге некоторых медиков действительно уволили, несмотря на заявления властей о готовности к переговорам. Тем, кто остался, пообещали поднять оклады на 4% – поскольку речь идет о структурах ФМБА, они составляют сейчас около 7,5 тысячи рублей. «Меня после этих волнений уволили. Я написал заявление, но в конце этого срока нас собрали с участием мэра города, такое шоу было, где нас – всех хирургов – очень серьезно попросили не увольняться, обещали, что все проблемы будут с 1 октября решены. Честно пожали руки, а когда я в понедельник вышел на работу, сказали, что поскольку на бумажном носителе я заявление забрать не успел, значит, я уволен. Вроде как прилюдно договорились о том, что продолжаем работать, а они воспользовались ситуацией», – сказал Business FM хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин, добавив, что его коллегам также пригрозили увольнениям, если они будут «выступать».

В городе Чайковском Пермского края против низких зарплат и высокой нагрузки в августе выступили работники скорой помощи, однако протест подавили в самом зачатке. В прошлом месяце там прошла межведомственная рабочая встреча с участием краевого минздрава, членов профсоюзов, представителей прокуратуры и полиции. Однако по ее итогам в краевом министерстве здравоохранения заявили, что информация о забастовке сотрудников СМП не подтвердилась.

Забастовки врачей были и в столице края – травматологи и неонатологи больницы № 6 в Перми заявили, что отказываются от сверхурочной нагрузки и теперь будут работать только в соответствии с регламентом и должностными инструкциями. Об этом сообщали в профсоюзе «Альянс врачей». «Мы больше не будем выполнять работу за троих, четверых, пятерых. Мы отказываемся от всех переработок и совмещений, потому что это приводит к некачественному оказанию медпомощи. Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов на ногах в операционной. За все переработки, работу по совместительству моим коллегам платят копейки. Мы так больше не можем», – говорили врачи в своем видеообращении.

Видеообращение пермских врачей

Так же, как и в ситуации с Чайковским, в минздраве заявили, что «информация о забастовке не подтвердилась». «Сама городская больница № 6 работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Работа медицинского учреждения продолжается в круглосуточном режиме. По итогам встречи с медицинскими работниками главному врачу Виктору Гневашеву дано поручение проконтролировать составление рабочих графиков заведующими отделений и распределение нагрузки на специалистов», – сказали в министерстве порталу «Новости Перми».

К итальянской забастовке подключались и хирурги из другого пермского города – Губахи, которые тоже жаловались на кадровый дефицит и повышение зарплаты. Аналогичные требования были у работников четырех отделений областной детской клинической больницы Великого Новгорода, неврологического отделения Александровской районной больницы, фельдшеры и водители станции скорой помощи Петрозаводска, больницы Петрозаводска.

Напомним, ранее политолог Сергей Мошкин объяснял ситуацию с зарплатами врачей необходимостью выполнять «майские указы».

«Фактически субъекты РФ пошли на подлог – они отчитывались о росте средней зарплаты, при этом увеличив реальную нагрузку на врачей, учителей, ученых, работников культуры, что привело к сверхэксплуатации людей. Все это знали и чувствовали, бюджетникам пришлось работать в 2-3 раза больше, чтобы дотянуть до средней зарплаты. Это такой пузырь майских указов, который рано или поздно должен был лопнуть», – пояснил он «Новому Дню».

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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