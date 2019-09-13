Врачи Великого Новгорода объявили итальянскую забастовку

В областной детской больнице Великого Новгорода медики четырех отделений выразили протест из-за переработок и низкой оплаты. Об этом сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Представители четырех отделений записали видеообращение, в котором объявили итальянскую забастовку. По их словам, нагрузка на медиков непомерная. При этом оплата труда оставляет желать лучшего.

Так врач-реаниматолог рассказал, что в отделении на более чем 25 ставках работают 10 человек, на каждого доктора приходится в среднем 2,5 ставки, а он сам за месяц отработал 350 часов. Если бы он трудился только пять дней в неделю, врачу пришлось бы каждый день работать более чем по 16 часов.

Медики также пожаловались на устаревшее оборудование. По словам старшего фельдшера патологоанатомического отделения, в работе используется техника с 1975 по 1985 годы выпуска.

Врачи заявили, что теперь они будут работать в рамках своих трудовых договоров и выполнять только ту нагрузку, которая ими предусмотрена. Председатель «Альянса врачей» Руслан Уразгалиев призвал медработников области присоединяться к итальянской забастовке «не только ради отстаивания своих прав, а также ради того, чтобы мы смогли отстоять право населения на доступную, качественную медпомощь».

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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