Месть за забастовки медиков: в аэропорту Томска задержан учредитель профсоюза «Альянс врачей»

В аэропорту Томска сотрудники полиции утром в понедельник, 16 сентября, задержали учредителя сибирского отделения профсоюза «Альянс врачей» и его экс-зампредседателя Владимира Сотникова. Активист прибыл рейсом из Москвы. Его задержали при получении багажа трое полицейских в штатском и «отвезли в Кировский РОВД (отдел полиции №1 – прим. ред.)», сообщил сам Сотников местному изданию ТВ2.

По его словам, у правоохранителей было постановление взять с него «объяснение по делу о клевете». «В суд подала Елена Гордецкая, главврач больницы, в которой я работал», – уточнил активист. По его оценке, «дело явно политическое, для запугивания профсоюзного движения», поскольку «обвиняемых в клевете не хватают в аэропорту по ориентировке и не везут до отделения втроем».

Сотников также сообщил, что «отказался свидетельствовать против себя, вызвал адвоката». «Таких высосанных из пальца уголовных дел не хватит, чтобы деятельность «Альянса врачей» остановить», – заявил он.

Стоит отметить, что в июле Сотникова и главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву задерживали в Калининграде во время пикета в защиту врача-неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в предумышленном убийстве новорожденного, родившегося недоношенным.

В минувшую пятницу «Альянс врачей» сообщил об итальянской забастовке врачей четырех отделений в областной детской больнице Великого Новгорода. Медики таким образом выразили протест из-за переработок и низкой оплаты. Председатель местного «Альянса врачей» Руслан Уразгалиев призвал медработников региона присоединяться к итальянской забастовке «не только ради отстаивания своих прав, а также ради того, чтобы мы смогли отстоять право населения на доступную, качественную медпомощь».

Профсоюз «Альянс врачей» был создан в прошлом году в рамках компании против массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней. Его главная задача – борьба за права медработников и пациентов.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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