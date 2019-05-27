«Больше не можем терпеть унизительно низкий уровень зарплат»: в Пензе забастовали сотрудники «скорой помощи»

На Пензенской областной станции скорой медицинской помощи объявили итальянскую забастовку 138 сотрудников. Среди основных требований медиков – повышение зарплаты и увеличение числа реанимационных бригад с тем, чтобы обеспечивался федеральный норматив прибытия к больному за 20 минут.

По словам представителя бастующих Павла Кузнецова, с 27 мая часть фельдшеров выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты не будут обслуживать вызовы в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога. С 10 июня водители машин «скорой помощи» не будут принимать автомобили с техническими неисправностями, передает «Интерфакс».

Участники протестной акции в качестве правового основания своих действий указывают приказ Минздрава РФ, устанавливающий «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Бастующие требуют от региональных властей поднять им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми, чтобы «неотложки» успевали доехать к больному за 20 минут, что сейчас в многих случаях оказывается невозможным.

Участники забастовки опубликовали открытое обращение к губернатору Пензенской области, региональному минздраву и депутатам областного заксобрания. Они просят власти «немедленно принять меры по обеспечению минимальной зарплаты среднего медицинского персонала и водителей областной скорой помощи с учетом компенсационных и стимулирующих выплат в расчете на 1 ставку не менее 100% от средней по региону (26 тыс. рублей по итогам 2018 года)».

В заявлении подчеркивается, что сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» больше не могут терпеть «унизительно низкий уровень нашей заработной платы – около 16-17 тысяч руб. (вместе с НДФЛ). «Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких», – заявляют они.

Медики также отмечают, что в условиях нехватки кадров подобный ритм работы приводит к дополнительным нагрузкам, что сказывается на качестве оказания медицинской помощи населению. «Из-за усталости выездного персонала растет риск врачебных ошибок», – указывают они.

В областном минздраве получили заявление бастующих и проверяют его законность.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в комментарии радиостанция «Говорит Москва» заявила, что губернатор не будет комментировать обращение медиков. По ее словам, «обращение от граждан получено, зарегистрировано, на него они получат ответ в обозначенные законом сроки».

Главврач Пензенской областной станции скорой помощи Владимир Атякшев со своей стороны заявил, что учреждение работает в штатном режиме.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

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