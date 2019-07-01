«Дело об убийстве новорожденного в Калининграде – набор бреда». Врачи объясняют, почему обвинения СК абсурдны

Главная тема для обсуждения в медицинском сообществе России – уголовное дело в отношении главврача роддома Елены Белой и реаниматолога-неонатолога Элины Сушкевич из Калининградской области. Их обвиняют в предумышленном убийстве новорожденного, который родился недоношенным.

Вот что сообщает по этому поводу пресс-служба Следственного комитета России: «По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 грамм. И.о. главного врача родильного дома Белая, получив информацию от дежурных врачей о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома, приняла решение об убийстве новорожденного. Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка. Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств».

Уральские врачи говорят о том, что выводы СК – бредовы сразу по нескольким причинам. «Новый День» публикует некоторые мнения на эту тему. Собеседники агентства попросили сохранить их инкогнито. Так, бывший врач-реаниматолог из Екатеринбурга указывает сразу на несколько белых пятен в истории с Белой и Сушкевич. «Сушкевич приехала в составе бригады реанимации новорожденных для перевозки ребенка в перинатальный центр. Чтобы вызвать бригаду, ребенок должен быть живым. Зачем вызывать бригаду к мертворожденному? Итак, Белая (или кто-то из врачей) позвонил и вызвал бригаду. Все – появилась куча следов того, что ребенок жив, в нескольких компьютерных базах. Приезжает Сушкевич, которой Белая никто. Она ей не подчиняется. Белая говорит Сушкевич: «Давай грохнем этого ребенка, чтобы у меня не пострадали показатели и чтобы сэкономить ресурсы моего роддома». Сушкевич тут же вызывает психбригаду по двум причинам. Первая – ребенок уже фигурирует везде как живорожденный, нуждающийся в реанимации, его нельзя выдать за мертворожденного. Вторая – никакие «ресурсы роддома» Белая бы не тратила, ибо уже вызвана бригада для перевозки в перинатальный центр. Ребенок от нее уезжает, и дальше его проблемы Белой не касаются. Если бы Белая была такой маньячкой, что хотела бы убить этого ребенка, она бы не стала вызывать бригаду. Во-первых, зачем лишние свидетели, а во-вторых, ребенка с такой массой тела убивать не надо. Достаточно не очень стараться, оказывая ему реанимационное пособие. И никто бы ничего не доказал. Сушкевич, ежели дослужилась до реаниматолога-неонатолога, тоже совсем не дура. Прекрасно понимает, что все плоды вскрываются и исследуются. Мертворожденного от живорожденного отличит даже студент пятого курса. А уж тем более патологоанатом», – говорит собеседник «Нового Дня».

Другой врач анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга задается вопросом, почему в уголовном деле фигурирует магнезия (магния сульфат). «Почему магнезия? Есть посмертельнее «лекарства», – говорит доктор и добавляет, что представить, что врач, спасающий жизни, делает смертельную инъекцию, просто невозможно: Мы же не палачи. Как потом с этим жить»?

Коллега екатеринбургского врача из Челябинска напоминает о том, что к подобным инцидентам всегда пристальное внимание, и едва ли калининградские медики пошли бы на такой риск. «Сейчас все врачи знают, что будут расследовать любые обращения граждан и все смерти специальной комиссией СК. И все понимают, что будет и вскрытие, и прочие вещи... Потому это бред», – говорит доктор.

Напомним, что ранее за калининградских врачей вступился президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. В своем твиттере он сравнил ситуацию с «делом врачей», которое появилось после смерти Сталина. «Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьезно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России», – написал он.

Главный детский реаниматолог Минздрава Сергей Степаненко назвал обвинения абсурдными. «Это идиотизм полный. Можно говорить о врачебных ошибках; а то, что обвиняют в убийстве, преступном сговоре – это полный бред. Ребенок не был оставлен в опасности. Он же в условиях лечебного учреждения находился. Тут бред на бреде! Критериев перевода подобных групп больных не существует. Каждый врач принимает эту проблему самостоятельно. Объективных критериев нет нигде в мире», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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