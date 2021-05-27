Присяжные снова рассмотрят дело врачей из Калининграда после отмены оправдательного приговора

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор Калининградского областного суда по резонансному уголовному делу об убийстве новорожденного в роддоме. В совершении преступления обвиняли реаниматолога-неонатолога областного перинатального центра Элину Сушкевич и и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую. Однако присяжные вынесли им оправдательный вердикт.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Калининград с участием присяжных заседателей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Новый состав присяжных еще предстоит выбрать.

Защита медиков сочла решение суда незаконным и необоснованным, сообщает издание «Новый Калининград», ссылаясь на адвоката Андрея Золотухина. По мнению юриста, «не было никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на решение присяжных». Более того, добавил он, в апелляционном представлении прокуратуры не было «ничего существенного».

Калининградский областной суд оправдал Элину Сушкевич и Елену Белую 16 декабря 2020 года на основании вердикта присяжных.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады, для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался. Им было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую также обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

Присяжные должны были ответить на семь вопросов и тем самым определить виновность или невиновность подсудимых. Они дали ответ только на первый вопрос, где им предлагалось ответить, доказано ли, что погибшему младенцу был введен «Магния сульфат», из-за чего он скончался. Из восьми присяжных трое посчитали этот факт доказанным, а пятеро сочли медиков невиновными. Остальные вопросы присяжные оставили без ответов, так как на первый вопрос они ответили отрицательно.

Прокуратура в дальнейшем оспорила оправдательный приговор.

В Следственном комитете РФ настаивали на виновности медиков в смерти младенца, несмотря на вынесенный оправдательный вердикт. Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, эмоциональные оценки стали «преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».

Как сообщал «Новый День», беременная женщина поступила в калининградский роддом 5 ноября 2018 года. На следующий день она родила мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Однако, по версии следователей, главврач и реаниматолог якобы сговорились убить ребенка с целью не допустить ухудшения статистики.

Российские врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег. По всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Уральские медики объяснили, почему дело их калининградских коллег – «набор бреда».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.21

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