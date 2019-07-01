Коллеги вступились за врачей, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца

Российские врачи считают несправедливыми обвинения в адрес двух медиков из Калининграда, которых подозревают в совершении умышленного убийства младенца. Исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу «Регионального перинатального центра» Элине Сушкевич грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Новый День», беременная женщина поступила в роддом 5 ноября 2018 года. На следующий день она родила мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Однако главврач «дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка», сообщили тогда в областном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После проведения экспертиз и показаний очевидца следствие пришло к выводу, что речь идет об умышленном убийстве малолетнего «(п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следователей, по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. «Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода», – говорится в заявлении СК.

В настоящее время оба врача находятся под домашним арестом. Если в суде будет доказано, что медики действительно помышляли убить ребенка, то Белой и Сушкевич грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Главный детский реаниматолог Минздрава Сергей Степаненко назвал обвинения абсурдными. «Это идиотизм полный. Можно говорить о врачебных ошибках; а то, что обвиняют в убийстве, преступном сговоре – это полный бред, – заявил Степаненко «Говорит Москва». – Ребенок не был оставлен в опасности. Он же в условиях лечебного учреждения находился. Тут бред на бреде! Критериев перевода подобных групп больных не существует. Каждый врач принимает эту проблему самостоятельно. Объективных критериев нет нигде в мире».

Кроме того, в поддержку Сушкевич выступили представители фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». На защиту врачей встало Российской общество неонатологов. В соцсетях медики по всей стране высказываются в поддержку обвиняемых и требуют тщательного расследования этого дела.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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