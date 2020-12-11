В Калининграде присяжные оправдали медиков по громкому делу о смерти новорожденного

В Калининграде присяжные вынесли оправдательный приговор реаниматологу-неонатологу Элине Сушкевич и и.о. главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, обвиняемым в убийстве новорожденного в родильном доме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался. Им было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую также обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

Присяжные должны были ответить на семь вопросов и тем самым определить виновность или невиновность подсудимых. Они дали ответ только на первый вопрос, где им предлагалось ответить, доказано ли, что погибшему младенцу был введен «Магния сульфат», из-за чего он скончался. Из восьми присяжных трое посчитали этот факт доказанным, а пятеро сочли медиков невиновными. Остальные вопросы присяжные оставили без ответов, так как на первый вопрос они ответили отрицательно.

После оглашения вердикта присяжных медиков освободили из-под домашнего ареста. В ближайшие дни суд на основании вердикта вынесет оправдательный приговор подсудимым, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Новый День», беременная женщина поступила в калининградский роддом 5 ноября 2018 года. На следующий день она родила мальчика с массой тела 700 граммов. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Однако, по версии следователей, главврач и реаниматолог якобы сговорились убить ребенка с целью не допустить ухудшения статистики.

Российские врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег. По всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Уральские медики объяснили, почему дело их калининградских коллег – «набор бреда».

Калининград, Наталья Петрова

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