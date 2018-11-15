Главврач роддома в Калининграде пожалела дорогостоящее лекарство для спасения младенца

В калининградском роддоме вскрыли обман со стороны главврача. Медик запретила выдавать необходимый для реанимации новорожденного препарат, а также дала указание внести ложные сведения о причинах смерти ребенка.

Беременная женщина поступила в роддом 5 ноября. На следующий день она родила мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Однако главврач «дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка», сообщили в областном управлении СКР.

Малыш скончался в день своего появления на свет. При этом главврач приказала внести в медицинские документы ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребенок родился мертвым.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Главврача больницы задержали и допросили. Кроме того, следователи изъяли необходимую документацию, запланирован допрос ряда свидетелей. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили местные СМИ, эта история произошла в роддоме №4, где обязанности главного врача исполняет Белая Елена Валериевна. Речь идет о лекарстве «Куросурф», стоимость которого колеблется в среднем от 22 до 24 тысяч рублей за один флакон.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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