Присяжные признали врачей из Калининграда виновными в убийстве новорожденного

Присяжные признали калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в убийстве новорожденного в роддоме.

Такой вердикт был вынесен в ночь на среду после повторного рассмотрения резонансного дела в Московском областном суде. Защита подсудимых заявила, что будет обжаловать решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

Напомним, в декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал медиков на основании вердикта присяжных, но в мае 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Находившихся на свободе врачей заключили под стражу.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года женщина родила в калининградском роддоме мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу требовалось введение дорогостоящего препарата. По версии следователей, и.о. главврача Елена Белая и реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич сговорились убить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады, для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался.

Врачам было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую также обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

После возбуждения уголовного дела по всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег. Они заявляли, что дело их калининградских коллег – «набор бреда».

По мнению известного детского хирурга Леонида Рошаля, дело против медиков неправильно оценили, они не виноваты. «Судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками», – полагает он.

В Следственном комитете РФ заявили, что эмоциональные оценки оказались выше юридически установленных фактов и выводов экспертов.

Москва, Наталья Петрова

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