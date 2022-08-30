Дело врачей из Калининграда: для обвиняемых запросили по 13 лет колонии

Гособвинение попросило для калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич по 13 лет лишения свободы по делу о гибели новорожденного в 2018 году. Кроме того, прокурор попросила Мособлсуд лишить каждую права занимать врачебные должности на срок три года.

Отбывать наказание обвиняемые должны в колонии общего режима, сочла прокурор. Приговор им будет оглашен 6 сентября.

Напомним, 24 августа присяжные признали Белую и Сушкевич виновными в убийстве новорожденного в роддоме. Такой вердикт был вынесен после повторного рассмотрения резонансного дела в Московском областном суде. За виновность Сушкевич проголосовали пятеро из восьми присяжных, за виновность Белой – шестеро. Обеих сочли не заслуживающими снисхождения.

В 2020 году коллегия присяжных вынесла по делу калининградских медиков оправдательный вердикт, но решение было отменено и дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года женщина родила в калининградском роддоме мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу требовалось введение дорогостоящего препарата. По версии следователей, и.о. главврача Елена Белая и реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич сговорились убить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады, для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался.

Врачам было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую также обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

После возбуждения уголовного дела по всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег.

Москва, Наталья Петрова

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