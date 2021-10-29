СКР проверит дело врачей из Калининграда после письма Рошаля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиненных в смерти младенца. Причиной новой проверки стало открытое письмо президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) Леонида Рошаля.

«Председатель СКР потребовал повторно доложить обо всех установленных обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой Сушкевич меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в центральном аппарате ведомства.

Накануне НМП на очередном съезде утвердила текст заявления об освобождении Элины Сушкевич, инициатором его подачи стал известный детский хирург Леонид Рошаль. Обращение опубликовано на сайте организации.

«Это дело неправильно оценено, доктор не виноват. Судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Заключение под стражу Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу», – заявил Рошаль.

По его мнению, дело возбуждено именно с целью «засудить» врачей. Рошаль назвал ситуацию выходящей «за рамки приличия» и предложил свою кандидатуру для ареста вместо Сушкевич.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года женщина в калининградском роддоме стала мамой мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу требовалось введение дорогостоящего препарата. По версии следователей, и.о. главврача Елена Белая и реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич сговорились убить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медучреждения.

После возбуждения уголовного дела по всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Медики заявили, что дело их калининградских коллег – «набор бреда».

Присяжные в Калининградском областном суде вынесли оправдательный вердикт, но первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор. Прокуратура оспорила приговор, а в СКР заявили, что эмоциональные оценки оказались выше юридически установленных фактов и выводов экспертов.

Дело снова будет рассматриваться с участием присяжных в суде Калининграда.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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