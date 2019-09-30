Хирургов в больницы Нижнего Тагила стали искать в соцсетях

В Нижнем Тагиле по-прежнему непростая кадровая ситуация в учреждениях здравоохранения, о которой широко стало известно после августовских демаршей хирургов в ЦГБ № 1 и Демидовской больнице. Напомним, медики говорили, что готовы писать заявления на увольнение из-за слишком высокой нагрузки, возникшей по причине кадрового дефицита. С момента скандала прошел месяц, и сейчас объявления о поиске хирургов размещают даже в соцсетях, а соискателей, готовых выйти на работу в Нижнем Тагиле, ищут по всем регионам России.

Например, специалисты требуются в стационар Демидовской больницы. Зарплата – от 60 до 150 тысяч рублей в месяц «на руки». В перечне функций – «оказание квалифицированной медицинской помощи, участие в оказании реанимационной помощи и проведение интенсивной терапии пациентам, использование телемедицинских технологий, взаимодействие с другими ЛПУ и отделений других профилей учреждения. Соискателям сулят полный соцпакет, гарантии и льготы, 15% «уральской» надбавки к зарплате, единовременное пособие после окончания вуза и карьерный рост, а также предоставление жилья, доплаты за переработки в выходные, по вечерам и в праздники.

Напомним, ранее на замену тагильским бунтовщикам отправляли врачей из Екатеринбурга, причем им давали более высокую зарплату, чем постоянным сотрудникам – от 90 до 150 тысяч рублей.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, квалифицированная хирургическая помощь населению города оказывается, врачи проводят в том числе уникальные операции, а медики, участвовавшие в августовской забастовке, вернулись на рабочие места еще в прошлом месяце. «Два [новых] врача у нас трудоустроены на постоянное место работы. Также к нам приезжают хирурги из Екатеринбурга. Оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Пациенты довольны, отделение заполнено, маршрутизация полностью восстановлена, как и была ранее», – ранее сообщал местному агентству «Все новости» главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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