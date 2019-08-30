12 медсестер одной больницы уволились из-за сокращения зарплат

В Александровской районной больнице (Владимирская область) 12 медсестер неврологического отделения написали заявления об увольнении. По словам главврача, сотрудницы остались недовольны сокращением стимулирующих выплат.

Главный врач больницы Александр Обидин сократил выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате, передает ТАСС. В результате заработок медсестер должен уменьшиться на сумму от 400 рублей до 1,5 тысячи рублей.

В штате больницы работают порядка 500 медсестер. В среднем сотрудницы этой категории получают около 32-35 тысяч рублей в месяц. 10 сентября должен стать последним рабочим днем для тех, кто написал заявление. Главврач выразил надежду, что удастся уговорить хотя бы часть из них остаться.

Ранее шесть хирургов больницы в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Медики заявили, что больше не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплатах. После громкого скандала были временно отстранены от работы главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев. Проводится проверка. Пять хирургов позже забрали заявления об увольнении.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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