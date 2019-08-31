Медсестры отказались от массового увольнения: им пообещали вернуть надбавки к зарплате

Медсестры из Александровской районной больницы Владимирской области передумали увольняться после того, как власти и администрация медучреждения пообещали сохранить им заработную плату в полном объеме. Об этом говорится в сообщении областного департамента здравоохранения. Таким образом, медсестерам неврологического отделения должны вернуть стимулирующие выплаты. Напомним, что именно урезание надбавок к зарплате стало поводом к тому, что 12 медсестер написали заявления об увольнении.

По информации ведомства, в пятницу, 30 августа, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев встретился с медсестрами неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Александровской районной больницы, подавшими заявления об увольнении.

По итогам встречи «принято решение о сохранении заработной платы медицинским работникам в полном объеме, что позволит избежать увольнений и стабилизировать кадровую ситуацию», заявили в департаменте здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что все участвующие в разговоре медсестры «выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении».

Кроме того, как отмечается в сообщении, для рассмотрения вопросов по зарплате, нормированию интенсивности труда и мерам социальной поддержки сотрудников больницы создана выездная рабочая комиссия департамента здравоохранения. В нее вошли представители профсоюзной организации работников здравоохранения Владимирской области, регионального управления Росздравнадзора и Врачебной палаты региона.

Пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова уточнила, что во встрече с Мозалевым участвовали 7 из 12 медсестер, написавших заявления об увольнении. Все они сообщили, что «отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении заработной платы в прежнем объеме», рассказала чиновница в комментарии РИА «Новости».

Накануне стало известно, что 12 медсестер Александровской районной больницы подали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Главврач медучреждения Александр Обидин сократил выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате. В результате зарплата медсестер должна была уменьшиться на сумму от 400 до 1,5 тысячи рублей. В настоящее время медсестры получают в среднем около 32-35 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что это не первый случай массового увольнения медработников в России. Ранее 6 хирургов ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. До этого трое врачей уволились из Демидовской больницы. Медики заявили, что больше не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплатах. После громкого скандала были временно отстранены от работы главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ №1 Олег Николаев. Проводится проверка. Пять хирургов позже забрали заявления об увольнении.

Владимир, служба информации РИА «Новый День»

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