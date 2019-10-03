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Четверг, 3 октября 2019, 12:38 мск

Новости Общество

В Перми прокуратура начала проверку из-за видеообращения медиков

Прокуратура Орджоникидзевского района города Перми проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медицинских работников. Ранее врачи ГБУЗ ПК «Городская больница № 6» записали видеообращение, в котором заявили, что больше не хотят трудиться с переработками.

«В ходе надзорных мероприятий работниками прокуратуры будет осуществлен выход в трудовой коллектив медучреждения, дана правовая оценка выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдения законодательства об охране труда», – сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что этот вопрос находится на контроле краевой прокуратуры.

Видеообращение травматологов и неонатологов больницы № 6 в Перми появилось в Сети в начале сентября. Медики заявили, что отказываются от сверхурочной нагрузки и теперь будут работать только в соответствии с регламентом и должностными инструкциями.

«Мы больше не будем выполнять работу за троих, четверых, пятерых. Мы отказываемся от всех переработок и совмещений, потому что это приводит к некачественному оказанию медпомощи. Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов на ногах в операционной. За все переработки, работу по совместительству моим коллегам платят копейки. Мы так больше не можем», – говорили врачи в своем обращении.

В свою очередь в краевом минздраве заявили, что «информация о забастовке не подтвердилась», а сама больница № 6 работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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