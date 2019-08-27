Медики из Качканара записали обращение к Путину из-за оптимизации. Главврач тут же отменил приказ

Свердловская область продолжает обрастать врачебными скандалами. В больнице Качканара решили объединить родильное и гинекологическое отделения, медики более месяца пытались достучаться до чиновников и объяснить, почему этого делать нельзя. После истории с нижнетагильскими хирургами они записали обращение к Владимиру Путину. В тот же день главврач отменил собственный приказ об оптимизации. Отмена, судя по всему, временна. Подробности – в материале РИА «Новый День».

«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы – сотрудники гинекологического отделения Качканарской ЦГБ Свердловской области. Наше обращение к вам – это крик о помощи. 15 июля 2019 года мы, сотрудники гинекологического отделения, а именно все медсестры и уборщики, получили письменное уведомление о сокращении штата. В приказе говорится, что нас сокращают, предложив нам перейти работать в другие профильные отделения. По результатам такой оптимизации гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с роддомом, что категорически запрещено по СанПиНам. Все обязанности гинекологических медсестер, которых сократили, будут переложены на акушерок роддома, с чем мы также категорически не согласны», – с таким текстом обратились медики, видеообращение опубликовано в паблике "Новый Качканар".

Медсестры руководство уведомили о несогласии, в записи есть кадры с планерок, где они обсуждают, чем может обернуться такая оптимизация. Так, одна из сотрудниц говорит: она обязана заниматься приемом, ведением медкарт и она же должна проверять рожениц каждые полчаса.

"В тюрьму у нас, вообще-то, никто не хочет. А если у нее ребенок замрет, а если кровотечение, если она выдаст большое давление – а я на абортах стою! Это как нам, разорваться?", «Одна акушерка будет – и на гнойные, и на роды? Перитониты будут лежать – и дети рождаться?" – интересуются сотрудники больницы. На видео медики также говорят, что их доходы снижаются, майские указы региональные власти пытаются соблюдать, премии не выплачиваются, за вредные условия труда – работу с больными ВИЧ, гепатитами, туберкулезом – надбавки нет, а доплаты за ночные дежурства снижены со 100% до 20%. Отменено все что можно – от дополнительных отпусков до спецодежды. Чтобы хоть что-то заработать, медики вынуждены практически жить в больнице, и такой режим не может не сказываться на качестве медпомощи.

Видеообращение было опубликовано накануне, а уже сегодня на сайте больницы появилась официальная информация об отмене приказа об оптимизации:

«Главный врач ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ» отменяет приказы № 224-п «О внесении изменений в штатное расписание на 2019 год» от 15.07.2019, № 225-п «О сокращении штатов акушерского отделения», № 226-п «Об изменении существенных условий труда». На сегодняшний день, c учетом работы отделения в августе 2019 года, было принято решение о приостановке процесса преобразований внутри отделения. Гинекологический пост на третьем этаже отделения работает в прежнем режиме».

«Мы сегодня подписали приказ об отмене приказа о сокращении. Об этом приказе узнали вчера, после того, как мы записали обращение. Сегодня нам его дали на подпись. Мы больше месяца боремся с этой ситуацией", – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» медсестра акушерского отделения Елена. По ее словам, свою борьбу за сохранение медицины в родном городе начали даже раньше нижнетагильских хирургов – о сокращении они узнали 16 июля. За это время медики успели отправить письма представителям всех уровней власти – от местной администрации и губернатора до приемных Скворцовой, Медведева и Путина. Ответов нет. После того, как видео было опубликовано, отношение руководства к медикам и рабочая атмосфера не поменялись: «У нас нет никакого контакта с главным врачом. Он с нами не разговаривал и не разговаривает. Нас никто не слушает».

По ее словам, медики из других городов жалуются на то же самое: людей сокращают, отделения «оптимизируют», зарплаты снижаются, а нагрузка растет. К примеру, в Нижней Туре прошло именно такое объединение «родов с гнойными», которого боялись в Качканаре – гинекологию и роддом объединили на одном этаже.

«Новый День» пытался получить разъяснения у главного врача больницы Валерии Мартемьяновой, но ее секретарь ответила, что для комментариев есть пресс-секретарь.

«Принималось взвешенное решение. Загрузка отделения достаточно низкая. К сожалению, в Качканаре число жителей соответственно, число женщин сокращается, число родов, число госпитализированных. Было принято решение сократить один гинекологический пост, перенести его – убрать с третьего этажа койки, перенести их на первый этаж, оставить два поста из трех существующих, а освободившимся медсестрам предложить перейти на работу, то есть сократить их из акушерского отделения, и предложить перейти на работу в другие отделения больницы, где острая нехватка среднего медперсонала. К сожалению, сотрудники восприняли это предложение в штыки. Велись переговоры в течение месяца, пытались найти выход. Посмотрели за август – загрузка отделения выросла. Решили сейчас отменить этот приказ», – прокомментировала пресс-секретарь больницы Ирина Рябинина. Корреспондент «Нового Дня» поинтересовалась, почему же именно после выхода обращения к Путину и на фоне скандала с медиками из Нижнего Тагила появился приказ (и рост показателей загрузки). Ответ нам дали уклончивый.

«Появилось большее число женщин на госпитализации, которые пришли по заболеванию, гинекологические пациентки. Сейчас решили отменить приказ. Проблема была, проблема, я думаю, и останется – с учетом этой тенденции. Но раз это вызвало такую реакцию и прошли такие длительные переговоры, проведена работа внутри больницы, в августе нагрузка выросла, поэтому приняли такое решение», – объяснила Ирина Рябинина.

Качканар, Светлана Загороднева

Качканар. Другие новости 27.08.19

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