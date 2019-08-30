«Нас попросили сказать журналистам, что все улажено», – медики из Качканара рассказали об итогах проверки из минздрава (ФОТО, ВИДЕО)

Комиссия из министерства здравоохранения побывала с проверкой в качканарской центральной городской больнице. Об этом «Новому Дню» сообщил медперсонал лечебного учреждения. Представители регионального минздрава пообщались с руководством ЦГБ, а также с его персоналом. В ходе проверки выяснилось, что главврач не согласовал с чиновниками сокращение сотрудников. Подробности – в нашем материале.

Качканарские медики рассказывают о зарплатах и оптимизации

25 августа сотрудники акушерско-гинекологического отделения качканарской ЦГБ записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Медперсонал сетовал, что их главврач Валерия Мартемьянова объявила о сокращении штата в акушерском отделении. Под действие приказа попали четыре медсестры и две уборщицы.

«У нас появился новый главврач, и началась оптимизация вот эта. Главврач Валерия Мартемьянова решила оптимизировать, сэкономить на зарплате, как она сказала. И у нас кадров не хватает в других отделениях – она решила нашими медсестрами укомплектовать другие отделения. Было сказано, что у нас не выполняется план койки, было мало родов, мы не загружены работой, хотя у нас экстренная помощь в родовом блоке идет, – объясняет акушерка Валентина Попова. – Мы должны были работать за медсестер гинекологических, за акушерку родильного блока и за палату новорожденных. А оплата оставалась прежней. Она и так невысокая, ничего нам не добавлялось».

Со слов местных работников, средний медперсонал получает от 16 тысяч до 20 тысяч рублей за одну ставку. Поэтому сотрудники лечебного учреждения ежемесячно стараются перевыполнять план – работают по 240-250 часов, зарабатывая в этом случае 26-27 тысяч рублей. Еще меньше – около 15 тысяч рублей – получают уборщицы, которых перевели из санитарок. «Просто сказали: «Не будете подписывать – до свидания, гуляйте. За вами очередь», – заявила одна из уборщиц.

В минувшую среду качканарскую центральную больницу посетила комиссия из Министерства здравоохранения Свердловской области. Была проведена беседа с руководством лечебного учреждения, а также с врачами и средним медперсоналом.

«Разговор состоялся такой, что отделение не будет закрываться – это замминистра нам гарантировала. На одном этаже гинекологическое и родильное отделение не будет существовать – это по СанПиНам не положено. Замминистра сказала, что с ними не было согласовано, что у нас будут сокращения. То есть они об этом даже не знали. Это получается ее самопроизвол. А Валерия Владимировна нам сказала, что все согласованно с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором, – объединение на одном этаже гинекологического и родильного блока. Мы вопросов много задавали (замминистра здравоохранения по Свердловской области, – прим. ред.) по зарплате, по отпускам – она нам пообещала этот вопрос решить. Пока мы ждем результата, но мы не останавливаемся», – говорят сотрудники качканарской ЦГБ.

Напомним, 27 августа стало известно, что главврач качканарской больницы отменила приказ о сокращении гинекологического поста. Валерия Мартемьянова рассказала «Новому Дню», что она хотела распределить сокращенных людей в другое отделение из-за кадрового дефицита. «Я издала приказ по изменению условий работы акушерского отделения в связи с тем, что уменьшается число родов, уменьшается число жителей, число женщин фертильного возраста Качканарского ГО. Те койки, которые у нас есть, – работали не в полную нагрузку. Было принято решение сократить один пост круглосуточного среднего медперсонала и предложить им работу в другом отделении. Мы им предложили работу в отделении, где идет большая загрузка и где медсестра может обслуживать 20 и 30 человек. В понедельник, анализируя каждый день, посмотрев положительную работу отделения, – я отменила приказ по сокращению данного круглосуточного поста», – говорит руководитель больницы.

Она дополнила, что комиссия из регионального министерства здравоохранения выдала ей, как руководителю, ряд поручений, а также ей будет предоставлен акт по результатам проведенной проверки. Также главврач сообщила, что с первого августа у медперсонала должен вырасти оклад в рамках постановления правительства. «На данный момент вопрос исчерпан. Мы нашли взаимопонимание с сотрудниками именно вчера, когда поговорили с комиссией министерства здравоохранения и самими сотрудниками», – уверяет главный врач ГБЗУ Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова.

https://newdaynews.ru/ekb/670438.html

Качканар, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Качканар. Другие новости 30.08.19

В Екатеринбурге за коррупцию задержан однофамилец начальника горздрава. / «Весь город изуродовали своими озеленениями», – общественники и урбанисты поссорились на обсуждении Зеленой Рощи (ФОТО, ВИДЕО). / Новый директор в ГУП СО «Газовые сети» появится 26 сентября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»