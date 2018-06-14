Медицина в России безнадежно отстала от других стран: треть расходов на здравоохранение тратятся впустую

России необходимы реформы системы здравоохранения. В настоящее время около трети бюджета на медицину расходуется неэффективно, нагрузка на врачей растет с каждым годом, а интерес к здоровому образу жизни и профилактике среди населения никак не поддерживается на государственном уровне. В результате Россия по показателям здравоохранения значительно отстала не только от развитых, но и от развивающихся стран.

В РФ на медицину тратится около 3,5% ВВП, что в два раза меньше, чем в странах Евросоюза, где на эти цели выделяется 7,2% ВВП, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад консалтинговой компании Boston Consulting group. При этом в государствах ОЭСР этот показатель находится на уровне 6,5% ВВП. Россия опережает только Китай и Индию, однако в этих странах значительно выше эффективность трат и госрегулирования.

Средняя продолжительность жизни китайцев на шесть лет выше, чем россиян (среди мужчин на 10 лет). В развитых странах живут дольше на 9-13 лет, чем в РФ. По числу больных туберкулезом Россию опередила только Индия. Ситуация с ВИЧ в нашей стране хуже в 7 раз, чем в США, в 9 раз, чем в КНР, и в 12 раз, чем в Германии.

На фоне недостаточного финансирования даже выделяемые деньги распределяются неэффективно. По мнению аналитиков, российская система чрезмерно централизована и сфокусирована на стационарном сегменте, профилактика же, ранняя диагностика, реабилитация и паллиативная помощь не развиваются, приводя к росту нагрузки на ресурсы здравоохранения.

Врачи в России недостаточно мотивированы и образованы, а нагрузка на них растет с каждым годом. Почти половина медперсонала (41%) работает более 60 часов в неделю, при этом 50% медиков жалуются на увеличение числа обязанностей, не связанных с лечением больных. Однако все это не гарантирует, что медицинская помощь становится доступней. Так почти половина пациентов долго ждет медпомощи, 40% жалуются на отсутствие в больницах лекарств и оборудования, еще треть – на требования оплаты бесплатных услуг.

Мало внимания в России уделяется пропаганде здорового образа жизни и профилактике болезней. Например, только на лечение травм, полученных в нетрезвом состоянии, тратится свыше 71 млрд рублей в год.

Эксперты BCG отмечают, что в первую очередь российскому правительству нужно увеличить эффективность финансирования, высвободив средства на реформы, а именно, развитие гибкой медпомощи (семейной медицины, мобильных клиник, лечения на дому), повышение конкуренции, рост вложений в образование и цифровизацию медицины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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