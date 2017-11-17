Плохие врачи, дорогие лекарства: россияне недовольны системой здравоохранения Более 50% граждан жалуются на состояние медицины, довольны лишь 9%

Больше половины жителей (52%) России отрицательно оценивают состояние здравоохранения в стране, свидетельствуют результаты опросы ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, немногим более трети (37%) участников опроса сочли ситуацию удовлетворительной. Лишь 9% россиян дали положительную оценку состояния медицинской сферы.

Список основных проблем в здравоохранении, решением которых, по мнению опрошенных, необходимо заняться в первую очередь, возглавили недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей и их нехватка (по 37%). Другими серьезными недостатками респонденты назвали недоступность медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, услуги (35%) и недостаточную оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием (31%). Еще 28% сказали о проблеме финансирования медучреждений, 20% – о недостаточном обеспечении больниц лекарствами. 16% жалуются на взяточничество со стороны медперсонала. Лишь 3% россиян указали на неэффективную работу страховых компаний, предоставляющих полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Во время обращения в поликлиники по полису ОМС граждане чаще всего сталкиваться с такими проблемами, как длительное ожидание (56%) и некомфортные условия – отсутствие достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции (42%), отсутствие необходимого оборудования, лекарств (40%), непрофессионализм врачей, ошибочный диагноз и неправильно назначенное лечение (37%).

На плохие санитарные условия и грубое отношение медицинского персонала жалуются 36% и 32% респондентов соответственно. Среди распространенных проблем участники опроса также отмечали требование оплатить медицинские услуги или лекарственные препараты, которые должны предоставляться бесплатно (31% и 30%), запись в медицинскую карточку большего количества процедур либо услуг, чем было сделано во время приема (по 12%).

Чтобы повысить качество медицинских услуг, по мнению россиян, необходимо ввести «наказание рублем» и усилить личную ответственность руководства медучреждения. В частности, 48% предлагают финансировать больницы и поликлиники в зависимости от качества предоставляемых услуг, 35% – увольнять руководителей медучреждений, оказывающих некачественные услуги, 25% – ввести контроль со стороны независимых от учреждений здравоохранения организаций, защищающих права пациентов, 19% – создать организации врачей для самоконтроля качества медуслуг.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в октябре 2017 году; выборка -1200 респондентов в возрасте от 18 лет; метод – телефонное интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

Электронные сигареты могут стать причиной врожденных дефектов у младенцев. / Молоко с червями: в Подмосковье появилась опасная детская кухня. / Насмотрелись: СКР начал проверку о видеокамерах в кабинетах частной клиники. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»