Скворцовская «оптимизация»: система здравоохранения в России возвращается в 1913 год

Публикации за 07.04.17

«Оптимизация» отечественной системы здравоохранения привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи в России. Уже через пять-шесть лет страна по количеству больниц может деградировать до уровня Российской империи 1913 года, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Эксперты обращают внимание, что даже согласно официальным данным Росстата, число больничных организаций в России с 2000 по 2015 год сократилось в два раза – с 10,7 до 5,4 тысяч организаций. При этом оптимизация и расширение действующих больниц не компенсировали существенное сокращение числа больничных коек за этот период – с 1671,6 до 1222 тысяч мест.

«На бумаге» оптимизация ставит перед собой самые благие цели. Согласно официальным документам правительства России, ее целью является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников. Однако, если проанализировать статистические данные, становится ясно, что под прикрытием нейтрального термина «оптимизация» в нашей стране происходит массовая ликвидация и укрупнение медицинских учреждений, постоянное сокращение медицинского персонала», – констатируют авторы доклада.

Если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021-2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.

При этом, как отмечается в исследовании, текущая обеспеченность больничными койками населения России соответствует показателю в РСФСР 1960 года. По числу больниц современная Россия отстает от РСФСР 1932 года (5962 больниц), фактически откатившись к показателям 90-летней давности.

Одновременно с сокращением числа больниц за 15 лет сократилось и количество больничных коек – в среднем на 27,5%, до 1,2 млн. В сельской местности сокращение еще заметнее – почти на 40%.

Эксперты обращают внимание, что органы власти в России заявляют о постоянном росте расходов на здравоохранение. В частности, по данным Минздрава, за десятилетие с 2006 по 2016 год консолидированный бюджет на здравоохранение в РФ увеличился в 4,2 раза – с 690 млрд. рублей до 2866 млрд. Однако в расчет берутся абсолютные значения без учета инфляционных явлений. Согласно официальным данным об уровне инфляции, рубль с 2006 года по 2016 год обесценился в 2,6 раза. «Таким образом, рост в сопоставимых ценах составил не более 60%. Однако и эти данные не отражают реальной доли расходов на здравоохранения в экономике России», – говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что в настоящее время доля расходов на здравоохранение от ВВП в России находится на уровне 2006 года – 3,6% (что несколько ниже среднего показателя за период 2005-2017гг., достигающего 3,7%).

«Таким образом, за последние десять лет Россия не сумела увеличить расходы на здравоохранение относительно объема национальной экономики и приблизиться к рекомендуемому показателю ВОЗ – 6%. В большинстве развитых стран мира расходы на здравоохранение составляют более весомую долю от ВВП», – говорится в докладе.

При этом, как считают эксперты, навязываема властями сама система страховой медицины не подходит для России. В условиях нашей страны, для которой характера низкая плотность населения, неравномерность заселения территории, неразвитая сеть дорог, огромные расстояния и пр, страховая модель (принцип «деньги следуют за больным») ведет к тому, что лечебным заведениям не хватает денег, связанных с обращаемостью. В первую очередь это касается учреждений в населенных пунктах, где мало людей, – небольших городах и в сельской местности. В результате хронического недофинансирования такие больницы и поликлиники теряют ставки врачей-специалистов, ликвидируются или объединяются с более крупными. Население, в свою очередь, ввиду деградации медицинской инфраструктуры, доступности и качества медпомощи, стремится к переезду в более крупные населенные пункты, что усиливает «вымирание» сельской местности и малых городов – образуется ситуация «замкнутого круга»,– подчеркивается в докладе.

В то же время объем платных медицинских услуг вырос с 2005 по 2014 гг. с 109756 млн рублей до 474432 млн рублей. А удельный вес медицинских услуг в общем объеме платных услуг, оказанных населению, вырос в период с 2005 по 2015 гг. с 6,4% до 8,2%. По оценке экспертов, рост объема платных услуг при «бесплатной» системе здравоохранения связан с фактическим принуждением пациента к оплате обследования и лечения.

В то же время эксперты отмечают также низкую оплату труда медперсонала. За час работы врач с учетом всех переработок получает 140 рублей, а медработники среднего и младшего звена – 82 и 72 рублей.

«Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда «Макдоналдс» (около 138 рублей). Администратор кафе данной сети получает уже порядка 160 рублей в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием», – отмечается в докладе.

По данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года составил 49 тысяч рублей. Между тем, как отмечается в докладе, медикам, реально работающим в отрасли, данные цифры представляются абсолютно фантастическими, и близко не соответствующими реальности.

Москва, Анастасия Смирнова

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