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Понедельник, 13 мая 2024, 14:19 мск

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Минздрав выявил отклонения по финансированию скорой помощи на 9 млрд рублей

Минздрав России выявил существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в регионах. Всего по стране не были потрачены 9 млрд рублей. Об этом сообщила и.о. вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Минздравом проведены консультации со всеми регионами, где обращались сотрудники скорой медицинской помощи. Выявлены существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах, по нашим оценкам, примерно 9 млрд рублей в целом по РФ отвлечены с целей финансирования скорой медицинской помощи. Поэтому регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались», – сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

До 1 июня Минздрав должен отчитаться по этому вопросу перед правительством.

Тем временем, в 2024 году были увеличены субвенции, которые предоставляются на оплату медицинской помощи в рамках ОМС на 13,6%, почти на 400 млрд рублей, отметила Голикова. В частности, существенное увеличение получила амбулаторная помощь, объемы увеличены на 25%, или порядка 176 млрд рублей. На увеличение финансирования центральных районных и районных больниц поступило порядка 98 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Минздрав РФ

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