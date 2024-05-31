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Пятница, 31 мая 2024, 23:25 мск

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Утверждено новое содержимое автомобильных аптечек

Министерство здравоохранения РФ своим приказом в пятницу, 31 мая, утвердило новый состав автомобильной аптечки, куда теперь должно входить и спасательное термоодеяло.

В документе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что с 1 сентября в содержимое новой автоаптечки должно входить: «Многоразовое спасательное термоодеяло размером не менее 160 см на 210 см, маркер чёрного или синего цвета, блокнот формата не менее А7, загубник для сердечно-лёгочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования, маска, перчатки, жгут, нестерильные марлевые бинты, лейкопластырь, марлевая салфетка и ножницы для перевязочного материала и хирургических ножницы общего назначения».

Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Минздрав РФ

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