Мошенники обманывают россиян при записи на медосмотр

Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники обещают записать на медосмотр и просят сообщить код из СМС. Об этом РИА «Новости» рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«При реальном звонке из поликлиники с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения у пациента не спрашивают какие-либо коды из СМС. Для записи на прием они не требуются», – сказал Кузнецов.

Минздрав призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников, подчеркнул помощник главы ведомства.

Ранее в компании SafeTech сообщили, что мошенники обманывают россиян, предлагая пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования. В результате аферисты могут похитить платежные данные или получить доступ к «Госуслугам».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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