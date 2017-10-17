В Госдуме бьют тревогу: бесплатная медицина в России скоро исчезнет

В России в ближайшем будущем может полностью исчезнуть бесплатная медицина. Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, очередным подтверждением такой угрожающей перспективы является обсуждение идеи софинансирования населением системы здравоохранения.

«Очень тревожная новость, которую нужно воспринимать всерьез. В руководстве страны всерьез идет обсуждение введение софинансирования населением здравоохранения. Иными словами: бесплатная медицина исчезнет. Вчера с подобной идеей выступила Высшая школа экономики, а уже сегодня «Ведомости» пишут со ссылкой на неких федеральных чиновников, что к ней присматривается президент. Однако это очень и очень опасно», – отметил Тумусов в комментарии на своей странице в Facebook.

Парламентарий пояснил, что предлагаемый новый сбор на медуслуги повышенного качества может стать налогом, и в этом случае «государство признает кризис и неспособность сверстать бюджет так, чтобы денег хватило».

«Второй вариант: сбор платится добровольно, и усиливается имущественное расслоение. Для условных «богатых» (вернее – минимально обеспеченных) государство обеспечивает один уровень медицины, для условных «бедных» – другой. Это – прямое нарушение Конституции, в которой прописан равный доступ граждан к социальным услугам, а Россия названа социальным государством», – подчеркнул Тумусов.

По его оценке, ввод «сбора» ударит не только по обществу, усилив расслоение, но автоматически ухудшит бесплатную помощь, ведь появится соблазн выдавливать всех в пациентов в платную сферу. «Да и какими могут быть особые платные услуги – совершенно непонятно, но очевидно, что их просто «вырежут» из бесплатных», – отметил депутат.

«Конечно, уже сейчас в поликлиниках есть платные услуги, но как раз против этого я и выступаю: государственная медицина должна быть исключительно бесплатной, а лечить за деньги должны частные клиники. Их цель – коммерческая выгода, цель государства – здоровье граждан, эту разницу необходимо четко понимать», – пояснил парламентарий.

Вместе с тем Тумусов обратил внимание, что предложение по введению сбора – лишь одна опасность из множества, проявляющихся в последнее время. «Здесь и нехватка средств на зарплаты врачам, выявленная Счетной палатой, и недоступность лекарств, о которой мы говорим в течение всех этих месяцев, и намерение СК усилить ответственность врачей на фоне увеличивающегося недоверия к ним пациентов», – добавил депутат.

Как считает Тумусов, отечественное здравоохранение, несмотря на отдельные успехи, подходит к системному кризису накануне выборов президента РФ. «Это крайне опасно для будущего страны. Именно на здравоохранение высшая власть страны должна сейчас обратить самое пристальное внимание, ведь в нем, а в не в производстве танков на душу населения, заключается наше общее будущее», – заключил парламентарий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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