Кудрин: Россиянам придется платить за новую медицину

Ради развития системы здравоохранения в России властям следует увеличить финансирование, а также ввести систему соплатежей от населения. Такие предложения содержатся в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов Алексея Кудрина по теме «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени».

«В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», – приводит РБК выдержку из доклада.

По мнению экспертов, отказываться от государственного финансирования не следует. Напротив, указано, что расходы государства на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м. Однако, по мнению исследователей, этого недостаточно. Они настаивают на «разумном объединении усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». При этом, отмечают авторы доклада, льготы для наиболее нуждающихся граждан должны быть сохранены.

Они также акцентируют внимание на том, что, если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется «в тени», поскольку уже сейчас приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги. По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, в 2016 году 15% граждан доплачивали за полученную медицинскую помощь.

Издание указывает, что, если система софинансирования не будет выстроена, Россия серьезно отстанет в данной сфере от развитых стран. Эксперты считают, что здравоохранение быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технического прогресса в мире. «Новые медицинские и информационные технологии (молекулярно-генетическая диагностика, биоинформационный анализ геномных и биомаркерных данных, генная терапия, регенеративная медицина, клеточная инженерия, создание биопрепаратов, генно-инженерных вакцин и таргетных лекарственных средств, неинвазивная персональная телемедицина, системы поддержки принятия медицинских решений и др.) создают новые рынки продуктов и услуг индустрии здоровья», – указывают исследователи. В ЦСР считают, что отстать в этом направлении равносильно утрате статуса великой державы.

В случае грамотного подхода к решению проблем здравоохранения, в ЦСР предполагают, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России к 2035 году вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия – до 48. Для этого, по мнению исследователей необходимо: выявлять предрасположенности к развитию заболеваний, предотвращать появление заболеваний, организовать индивидуальный подход к каждому пациенту, а также мотивировать пациентов на профилактику заболеваний. О переходе России к такой системе рассказывал в январе на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

В октябре прошлого года первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявлял, что в России в ближайшем будущем может полностью исчезнуть бесплатная медицина. По его словам, очередным подтверждением такой угрожающей перспективы является обсуждение идеи софинансирования населением системы здравоохранения.

«Очень тревожная новость, которую нужно воспринимать всерьез. В руководстве страны всерьез идет обсуждение введение софинансирования населением здравоохранения. Иными словами: бесплатная медицина исчезнет. Вчера с подобной идеей выступила Высшая школа экономики, а уже сегодня «Ведомости» пишут со ссылкой на неких федеральных чиновников, что к ней присматривается президент. Однако это очень и очень опасно», – отметил Тумусов в комментарии на своей странице в Facebook.

Как писал «Новый День», при этом Тумусов считает, что отечественное здравоохранение, несмотря на отдельные успехи, подходит к системному кризису накануне выборов президента РФ. «Это крайне опасно для будущего страны. Именно на здравоохранение высшая власть страны должна сейчас обратить самое пристальное внимание, ведь в нем, а в не в производстве танков на душу населения, заключается наше общее будущее», – заключил парламентарий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.18

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