Зарплаты, экономика и здравоохранение – россияне рассказали о наболевшем

Самые актуальные проблемы населения России связаны с размером заработных плат, состоянием экономики страны и сферой здравоохранения. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса жителей 46 регионов РФ.

Социологи определили десять самых наболевших вопросов, которые беспокоят всех граждан России. На первом месте оказались низкие зарплаты, если в прошлом году эту проблему ощущали 15% населения, то в этом году цифра выросла до 23%. При этом обеспокоенность росла на протяжении года, но актуализировалась в большей степени в начале 2017-го.

Вторая строчка в проблемном рейтинге страны досталась состоянию экономики в целом, еще в январе текущего года 16% опрошенных были уверены, что нам есть, о чем волноваться, к апрелю этот показатель вырос до 24%, а в мае слегка снизился до 21%.

В ТОП-3 проблем за год попали вопросы, связанные со здравоохранением. В начале прошлого года только 7% респондентов беспокоились по этому поводу, к маю 2017 года их число выросло почти втрое. В настоящее время каждый пятый считает, что проблемы в области медицинского обслуживания и здоровья одни из наиболее значимых в масштабах страны.

Безработица прочно удерживает четвертую строчку в рейтинге проблем России. Обеспокоенность по этому поводу испытывают 16% респондентов. Затем идут вопросы социальной политики – 15%. Ситуация в сфере образования волнует 13% россиян.

Кроме того, в списке актуальных проблем присутствуют инфляция, коррупция и низкие пенсии. Эти вопросы беспокоят каждого десятого жителя страны. Еще 7% опрошенных считают проблемной область ЖКХ.

Опрос ВЦИОМ был проведен 25-29 мая в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.17

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